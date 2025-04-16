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Teknede kalçasını kırdı: Yunan adasından deniz ambulansı ile getirildi

Teknede kalçasını kırdı: Yunan adasından deniz ambulansı ile getirildi

14:5116/04/2025, Çarşamba
DHA
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Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, tam donanımlı deniz ambulansıyla İstanköy Adası'na hareket etti.
Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, tam donanımlı deniz ambulansıyla İstanköy Adası'na hareket etti.

Yunanistan'ın Tilos Adası yakınlarında seyir halindeki teknede düşerek kalçasını kıran Ş.T. (71), deniz ambulansı ile Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilerek tedaviye alındı.

Yunanistan'ın Tilos Adası yakınlarında Ş.T., seyir halindeki teknede dengesini kaybedip, düştü. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ş.T.'yi İstanköy Adası'na götürdü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Komuta Kontrol Merkezi ile kurulan koordinasyon sonucu durum, Bodrum Deniz Kurtarma ekiplerine bildirildi. Hazırlıklarını tamamlayan Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, tam donanımlı deniz ambulansıyla İstanköy Adası'na hareket etti. Kalçasında kırıklar oluşan Ş.T., adadan alınarak dün akşam saatlerinde Bodrum'a getirildi. Ş.T., ameliyat edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Ş.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



#yunanistan
#tilos adası
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