Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Köy yolu kapandı: Paletli ambulans imdada yetişti

Köy yolu kapandı: Paletli ambulans imdada yetişti

16:2612/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Paletli ambulans hastanın imdadına yetişti.
Paletli ambulans hastanın imdadına yetişti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Bahçedere köyüne 112 acil ambulansı çıkamayınca, ayağı kırılan Feriha Cansever sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla evinden alınıp, hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Bahçedere köyünde düşüp, ayağı kırılan Feriha Cansever sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla evinden alınıp, hastaneye kaldırıldı.

Gerede'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Bahçedere köyünde yaşayan Feriha Cansever, düşerek ayağını kırdı. Cansever'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine 3 kişilik 112 Acil ekibi paletli ambulansla yola çıktı

Arazi aracıyla köye ulaşan ekip, ayağı kırılan kadını evinde yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavisi için Gerede Devlet Hastanesi'ne götürdü.




#bolu
#ambulans
#gerede
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF SON DAKİKA AÇIKLAMALARI 12 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??