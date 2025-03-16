Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak
Kalp krizi geçirdi: Ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

Kalp krizi geçirdi: Ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

13:0616/03/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 gün önce kalp krizi geçiren Hakim Üçkaç, ileri tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır'a nakledildi.

Hakim Üçkaç, 5 gün önce ani bir kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi Cizre Devlet Hastanesi'nde yapılan Üçkaç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle doktorlar, hastanın daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi.


Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Üçkaç'ı Cizre'den alarak Diyarbakır'a nakletti. Diyarbakır'da ileri tetkik ve tedaviye alınan Üçkaç'ın sağlık durumu yakından takip ediliyor.

#Şırnak
#Sağlık Bakanlığı
#Ambulans helikopter

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Paşalı kimdir?