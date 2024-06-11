Temmuz ‘tercih’ ayı

Bu yıl LGS tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Sınavla öğrenci alan okullara 200 binden fazla öğrenci yerleştirilecek. Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.