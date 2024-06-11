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Hayat

Temmuz ‘tercih’ ayı

LGS ve YKS maratonunun bitmesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe ve tercih sürecine çevrildi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 01:29 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

2 Haziran’da gerçekleştirilen LGS sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak. YKS sonuçlarının ise 17 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

200 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ YERLEŞECEK

Bu yıl LGS tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Sınavla öğrenci alan okullara 200 binden fazla öğrenci yerleştirilecek. Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

KILAVUZ YAYINLANACAK

8-9 Haziran tarihlerinde yapılan TYT, AYT, YDT için adaylar 2 gün boyunca ter döktü. Sonuçların açıklanmasının ardından, YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanacak. YKS tercih dönemi ise sonuçların açıklanmasından kısa bir süre sonra başlayacak ve adaylar belirli bir süre içinde tercihlerini yapacak.




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