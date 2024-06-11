Temmuz ‘tercih’ ayı

2 Haziran’da gerçekleştirilen LGS sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak. YKS sonuçlarının ise 17 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.
200 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ YERLEŞECEK
Bu yıl LGS tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Sınavla öğrenci alan okullara 200 binden fazla öğrenci yerleştirilecek. Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.
KILAVUZ YAYINLANACAK
8-9 Haziran tarihlerinde yapılan TYT, AYT, YDT için adaylar 2 gün boyunca ter döktü. Sonuçların açıklanmasının ardından, YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanacak. YKS tercih dönemi ise sonuçların açıklanmasından kısa bir süre sonra başlayacak ve adaylar belirli bir süre içinde tercihlerini yapacak.