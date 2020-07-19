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Terin ıslattıysa kullanma

Covid-19 salgını nedeniyle yaz aylarını maskeyle geçirmek zorunda kalmamız; sıcakların artması, tatil bölgelerine gidenlerin rehavete kapılması gibi nedenlerle ihmallere neden oluyor. Oysa yaz aylarında alınması gereken çok daha sıkı tedbirler var, terden ıslanan maskenin derhal değiştirmesi zorunluluğu da başta geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Covid 19 salgını nedeniyle sosyal mesafe, maske zorunluluğu gibi önlemler nedeniyle zor bir yaz geçiriliyor. Peki yaz sıcaklarında maske nasıl takılmalı, nelere dikkat etmeliyiz? Maltepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Aziz A. Hamidi yaz aylarında zorlasa da salgının önünü kesmek için en önemli tedbirlerin başında gelen maske kullanımı ile ilgili soruların yanıtlarını verdi. Salgının devam ettiğini bu nedenle sosyal mesafeyi korumak, maske takmak ve hijyen kurallarının hayati önemde olduğunu belirten Dr. Hamidi, evinden çıkan herkesin cerrahi-tıbbi maskeyi mutlaka kullanması gerektiğini, N95 ve FFP tipi maskelerin yanı sıra, pamuklu ya da kumaş bez maskelerin önerilmediğini vurguladı. Dr. Hamidi, “Çünkü N95 ve FFP tipi maskeler karşıdan gelen virüsün filtre edilmesi amacında kullanılır. Hasta olan kişiden sağlıklı kişiye geçişi engellemez. Bu nedenle sadece hastanelerde belirli durumlarda sağlık çalışanların kullanması önerilir. Sosyal ortamlarda sadece cerrahi/tıbbi maskeler önerilir” dedi.

Aziz A. Hamidi

SICAK HAVADA MASKE

Yaz aylarında havanın sıcak olması nedeniyle takılan maskenin terden ıslanabileceğini ve koruyucu özelliğini kaybettiğini belirten Hamidi, bir süre kullanılan, nemlenen ve herhangi bir şekilde ıslanan maskelerin hemen değiştirilmesi, kesinlikle yeniden kullanılmaması uyarısında bulundu. Islanan, nemlenen maskelerin virüs ve bakterilerin çoğalmasına uygun ortam yarattığını anlatan Hamidi, maske kullanırken dikkat edilmesi gereken kuralları şöyle açıkladı:

“Güç soluk alınıyorsa maskenin değiştirilmesi gerekir. Maskenin dış yüzeyine el temasından kaçınılmalıdır. Maske takıldıktan sonra çene altında indirilmemelidir. Kısa süreli (yemek, içmek için) çıkarılması gerekiyorsa bağcıklarından tutarak çıkarılır ve herhangi bir yüzeye değdirmeden tekrar takılır. Çıkarılan maskeler herhangi bir yüzeye değdirmeden çöpe atılmalıdır.”

TATİL YÖRESİNDE MASKE

Hamidi, tatil yapılan mekana göre sosyal mesafe ve maske kullanımının değişebileceğine dikkat çekerek, “Tatilde yakın çevrenizde insan yoksa maske takmak gerekmez, 1.5 metreden daha fazla yakınınızda iseler mutlaka takılması gerekir” önerisinde bulundu. Hamidi denize girerken çok yakın temas olmamasına, kalabalık plajlara gidilmemesine ve tatilde her yerde sosyal mesafenin korunmasına önemle dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

SPOR YAPARKEN MASKE

  • Spor yapanlar daha sık nefes aldığı için yoğun şekilde bedenden damlacık atılabiliyor. Bu nedenle spor yapanların sosyal mesafeye dikkat etmesi ve çevresindeki kişilerin kendisinden uzak tutması gerekiyor. Spor salonunda sosyal mesafeye uyulur veya yakın mesafede kimse yoksa maske takılmayabileceğini anlatan Uzman Dr. Hamidi, sporda maske kurallarını şöyle sıraladı: “Spor yaparken 1.5-2 metre yakınlıkta insan bulunmaması sağlanmalı. Ancak bu durumda maske kullanmasına gerek olmaz. Uygun biçimde maske takmak fiziksel mesafeyi ortadan kaldırmaya neden olmaz, fiziksel mesafe kurallarına her zaman uyulmalıdır”
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