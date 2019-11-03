Hayat Terminatöree karşı yeni teknoloji
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Terminatöre’e karşı yeni teknoloji

Kült yapım Terminatör devam ediyor. Deadpool’dan tanıdığımız Tim Miller’ın yönettiği “Terminatör: Kara Kader”de kahramanımız yeni teknoloji insan-cyborg hibritlerle birlikte genç bir kızı korumaya çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terminatör
Terminatör

Sinema salonlarında bu hafta 5 yeni film gösterime girdi. Gelişen teknolojiye ayak uyduran yapımda yeni teknolojik hamleler var. Deadpool’un yönetmeni Tim Miller’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, ilk filmiyle kült olan Terminatör klasiğinin yaratıcısı James Cameron’ın yapımcılığını üstlendiği Terminatör: Kara Kader, gelecekten gelen Terminatörlere karşı mücadele eden Sarah Connor ile insan-cyborg hibridi Grace’in, T-1000’in güncellenmiş hâli bir Terminatörün peşinde olduğu genç bir kızı korumaya çalışmalarını konu ediniyor. Başroldeki Arnold Schwarzenegger’e Linda Hamilton ve Mackenzie Davis eşlik ediyor.

MERHABA GÜZEL VATANIM

Merhaba Güzel Vatanım

Merhaba Güzel Vatanım, şair Nazım Hikmet’in hayatı ile onu örnek almış ve tıpkı onun gibi hayatının bir dönemini Moskova’da geçirmiş Ahmet Ümit’in hikâyesini anlatıyor. Senaryosu Ümit’e ait olan yapımda iki ismin farklı dönemlerdeki çalkantılı hayat hikâyelerine odaklanıyor. Cengiz Özkarabekir’in yönetmen olduğu filmin oyuncu kadrosunda Yetkin Dikinciler, Serkan Altıntaş, Pelin Batu bulunuyor.

Araf 3

Biray Dalkıran’ın Araf serisinin üçüncü filmi “Cinler Kitabı”nda Mehmet Baştürk ve Çağla Erdimen rol alıyor. Korku yapımı Araf 3: Cinler Kitabı, kardeşi Arda’yı kurtarmak için tehlikeli cinler aleminden derman arayan Nihal ile arkadaşlarının hikâyesini anlatıyor. Küçük yaşta cin tarafından ele geçirilen Arda, doktor ve hocalarda çözüm bulamayan ablası, Kitabü’l Azazil’e ulaşır. Bu kitap Hazreti Süleyman’ın ilminin yazıldığı ve bizzat onun cinleri tarafından kaleme alınmıştır. Nihal kardeşini kurtarmak için her şeyi göze almıştır.

Parazit

Bong Joon-ho’nun yönettiği Altın Palmiye ödüllü “Parazit” metropolleşen Seul’un yuttuğu bir muhitte, bodrumdan hallice bir evde yaşayan Kim ailesinin, oğul Ki-woo’nun varlıklı Park ailesinin kızları Da-hye’nin özel öğretmeni olması sonrası başlarından geçenleri konu ediniyor. Clown Motel’de ise bir grup hayalet avcısının, palyaço ruhlarıyla mücadelesi anlatılıyor.

PKK yeni örgütü burada kurdu

PKK yeni örgütü burada kurdu

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Küresel beyin
göçü haritası

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Maraton için
bazı yollar kapatıldı

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ABD'den<br>skandal rapor

ABD'den
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İşgalci döndü

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Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

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Kombiyi aç kapa<br>faturayı şişirir

Kombiyi aç kapa
faturayı şişirir

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Yatırımlar hızlandı

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Külliye'de
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