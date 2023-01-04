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KÜLTÜR SANAT

Tezhibe “Altın Dokunuşlar“

Tezhip sanatçısı Züheyde Gökçek, 15. sergisi “Altın Dokunuşlar“ı Ümraniye Belediyesi Sergi Salonu’nda açtı. Yıllar önce hobi olarak başladığı tezhip ve hat sanatında çalışmalarını geliştiren Gökçek, hobi olarak başladığı sanatı, evine kurduğu atölyede sürdürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tezhibe “Altın Dokunuşlar“
​​Tezhip sanatçısı Züheyde Gökçek, 15. sergisi “Altın Dokunuşlar“ı Ümraniye Belediyesi Sergi Salonu’nda açtı.

Tezhip sanatçısı Züheyde Gökçek, 15. sergisi “Altın Dokunuşlar“ı Ümraniye Belediyesi Sergi Salonu’nda açtı. Yıllar önce hobi olarak başladığı tezhip ve hat sanatında çalışmalarını geliştiren Gökçek, hobi olarak başladığı sanatı, evine kurduğu atölyede sürdürüyor. Şimdiye kadar yurt içinde sekiz, yurt dışında ise Amerika, Suriye, Nijerya ve Güney Afrika’da olmak üzere dört karma sergiye katılan Gökçek, altı tane de kişisel sergi gerçekleştirdi. Sanatçının 22 ayar gerçek altın kullanarak süslediği birbirinden özel tezhip ve hat eserleri 13 Ocak’a kadar görülebilecek.

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