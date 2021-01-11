THY'den filtreli maske uyarısı

Osmanlı mimarisinde Kazasker Mustafa İzzet yazıları

Osmanlı'da mimari ve hüsn-i hat, sadece birbiriyle değil birçok sanatla iç içe geçerek farklı kaynaklardan beslenen bir bütünlük oluşturmayı başarmıştır. Osmanlı mimarisinde Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin taşa işlenmiş hat yazıları ise sanat eserleri içerisinde son derece önemli bir yer tutar. 19. yüzyılın önde gelen hattatlarından olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Osmanlı bürokrasisindeki yeri dolayısıyla mimari eserlerdeki hat yazıları için de ilk tercih edilen kişilerdendi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bulunan devasa büyüklükteki hat levhalarının, seyredenlere eşsiz bir görsel zevk yaşattığından şüphe yok. Ancak Kazasker'in eserlerinin sadece Ayasofya ile sınırlı olmadığını bugün artık birçok kesim biliyor. Peki, Mustafa İzzet Efendi'ye ait olan kitabeleri bugün nerelerde görebiliriz?

