THY'den filtreli maske uyarısı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içerisinde yolcuların kullandığı maskelerle ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Ekşi, ventilli (filtreli) maskelerin yetkili otoriterlerce yasaklandığını belirterek, "Lütfen uçak içinde ventilli maske takmayınız" dedi.
Sağlık için bunun gerekliği olduğunu ifade eden Ekşi, "Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım" dedi.