THY'den transit yolculara ücretsiz İstanbul turu

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, misafirlerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerinden biri olan “Touristanbul”’ projesini yeniden hayata geçirdi. Proje kapsamında Türk Hava Yolları’nın düzenlediği ücretsiz şehir turuyla yolcular, iki uçuş arasında İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerini tanıma şansı buluyor.

129 FARKLI ÜLKEDEN GELİYORLAR

İstanbul Havalimanı’ndan Touristanbul aracı ile alınan yolcular, rehber eşliğinde İstanbul turu gerçekleştirip, ardından uçuşları için yeniden havalimanına getiriliyor. 129 farklı ülke vatandaşı Touristanbul ayrıcalığı ile İstanbul’u keşfederken, ülke bazında en çok talep Rusya, Endonezya ve Fransa’dan. Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Satış) Ahmet Olmuştur; “2009 yılından bu yana toplam 349 bin 738 misafirimizi İstanbul ile buluşturduk. Yıl sonuna kadar yaklaşık 60 bin misafirimizin yararlanacağını öngörüyoruz” dedi.

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