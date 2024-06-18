TİKA’dan Necaşi’ye ikinci vefa

Necaşi köyündeki alan, restorasyonu TİKA tarafından 2018 yılında tamamlanarak, ziyarete açıldı. Yaklaşık iki yıl boyunca yerli ve yabancı çok sayıda misafirin ziyaret ettiği türbe, ülkenin kuzeyinde Kasım 2020'de başlatılan askeri operasyon sonrasında ağır hasar gördü. Cami minaresi ve türbenin kubbesinin bir kısmı saldırılar sırasında yıkıldı. Etiyopya ordusunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik operasyon kapsamında Necaş kasabasının yeniden ele geçirilmesinin ardından türbenin de içinde bulunduğu alanın onarımı için harekete geçildi. TİKA, Etiyopyalı yetkililerle görüşerek, alanda restorasyon çalışması yürütmek üzere talepte bulundu.

TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Enver Resuloğulları, Kral Necaşi ile 15 sahabenin kabrinin bulunduğu alanın Etiyopya'nın en önemli tarihi ve kültürel mekanları arasında yer aldığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Başkanlığımızın da en önemli prestij projelerinden olan bu proje ne yazık ki tamamlandıktan sonra 2020-2022 yılları arasında hasar görmüştür. Başkanlığımız, bu eserin savaş öncesi durumuna döndürülmesi ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle federal düzeyde Turizm Bakanlığı, yerelde Tigray Turizm Ofisi yine Federal İslam Yüksek Konseyi ve Tigray İslam Konseyi ile işbirliği içinde bu projenin hak ettiği şekilde savaş öncesi durumuna dönmesi için proje çalışmalarımıza devam etmekteyiz.”