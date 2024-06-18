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Hayat

TİKA’dan Necaşi’ye ikinci vefa

TİKA, Etiyopya’da daha önce restore ettiği Kral Necaşi’nin türbesi ve camisi, 2020-2022’deki iç savaşta tahrip olunca yeniden harekete geçti. TİKA, türbe ve camiyi savaş öncesi duruma getirilip 15 sahabe mezarını onaracak. Hicret sırasında Müslümanlara ev sahipliği yapan Necaşi’nin İslam tarihinde önemli yeri var.

04:00 - 18/06/2024 Tuesday
Güncelleme: 00:57 - 18/06/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Necaşi türbesi.
Necaşi türbesi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya’da iç savaşta hasar gören Necaşi türbesini yeniden restore edecek. Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yaklaşık 2 yıl süren iç savaşta büyük ölçüde hasar gören Kral Necaşi Eshame'nin türbesi, camisi ve 15 sahabenin mezarlarının restore edilmesi için, TİKA girişimlerini sürdürüyor.

AĞIR HASAR GÖRDÜ

Necaşi köyündeki alan, restorasyonu TİKA tarafından 2018 yılında tamamlanarak, ziyarete açıldı. Yaklaşık iki yıl boyunca yerli ve yabancı çok sayıda misafirin ziyaret ettiği türbe, ülkenin kuzeyinde Kasım 2020'de başlatılan askeri operasyon sonrasında ağır hasar gördü. Cami minaresi ve türbenin kubbesinin bir kısmı saldırılar sırasında yıkıldı. Etiyopya ordusunun isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik operasyon kapsamında Necaş kasabasının yeniden ele geçirilmesinin ardından türbenin de içinde bulunduğu alanın onarımı için harekete geçildi. TİKA, Etiyopyalı yetkililerle görüşerek, alanda restorasyon çalışması yürütmek üzere talepte bulundu.

GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Enver Resuloğulları, Kral Necaşi ile 15 sahabenin kabrinin bulunduğu alanın Etiyopya'nın en önemli tarihi ve kültürel mekanları arasında yer aldığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Başkanlığımızın da en önemli prestij projelerinden olan bu proje ne yazık ki tamamlandıktan sonra 2020-2022 yılları arasında hasar görmüştür. Başkanlığımız, bu eserin savaş öncesi durumuna döndürülmesi ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle federal düzeyde Turizm Bakanlığı, yerelde Tigray Turizm Ofisi yine Federal İslam Yüksek Konseyi ve Tigray İslam Konseyi ile işbirliği içinde bu projenin hak ettiği şekilde savaş öncesi durumuna dönmesi için proje çalışmalarımıza devam etmekteyiz.”



#TİKA
#Etiyopya
#Restorasyon
#Türbe
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