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TİKA'dan Osmanlı mirasının tanıtımına destek

TİKA'dan Osmanlı mirasının tanıtımına destek

16:1925/04/2025, Cuma
AA
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TİKA'dan Bosna Hersek'teki Osmanlı eserlerinin tanıtıldığı projeye destek
TİKA'dan Bosna Hersek'teki Osmanlı eserlerinin tanıtıldığı projeye destek

Bosna Hersek'teki "Evliya Çelebi'nin İzinde: Bosna Hersek'te Osmanlı Eserleri Projesi" için donanım desteği sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki Osmanlı dönemi tarihi eserleri başta olmak üzere ülkenin kültürel değerlerinin tanıtımına katkı vermek amacıyla başlatılan "Evliya Çelebi'nin İzinde: Bosna Hersek'te Osmanlı Eserleri Projesi"ne destek verdi. TİKA, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde hayata geçirilen ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) başlatılan proje için teknik donanım desteği sağlayarak, dijital üretim atölyesi kurdu. Bosna Hersek İslam Birliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı'nın (BİGMEV) da destek verdiği proje kapsamında, Bosna Hersek'in sahip olduğu tarihsel ve kültürel mirasın, ülke turizmine ve ekonomisine kazandırılması hedefiyle başta Osmanlı dönemi eserleri olmak üzere, önemli tarihi ve kültürel noktalar belirlendi. Bu noktalar üzerinden ziyaret rotaları oluşturularak, her bir eser için bilgilendirici ve tanıtıcı içerikler hazırlandı. Ayrıca, güzergahların dijital ortama aktarılması ve geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla www.evliyaninizindebosna.com internet sitesi de kuruldu. Proje kapsamında TİKA tarafından sağlanan destekle, proje çıktılarının dijital ortama aktarımı ve tanıtım materyallerinin hazırlanması süreci kolaylaştırıldı. Projenin tanıtım faaliyetlerini desteklemek amacıyla harita, tişört, kupa, hatıra eşya ve benzeri tanıtıcı ürünlerin üretimi için gerekli ekipmanların temini sağlandı.



#TİKA
#Evliya Çelebi'nin İzinde: Bosna Hersek'te Osmanlı Eserleri Projesi
#Vakıflar Genel Müdürlüğü
#Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı
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