TİKA restorasyona başlıyor

Halihazırda bölgede bulunan ekiplerin koordinasyonuyla, ofisin en kısa sürede yeniden açılması hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilik ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sahada gerçekleştirilebilecek faaliyetlere yönelik tespit süreci de başlatıldı. İlk etapta, İbn-i Arabi Camisi haziresindeki kabristanda koruma, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanacak. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, TİKA olarak, 2018-2024 yılları arasında 1000'in üzerinde kültürel iş birliği proje ve faaliyeti hayata geçirdiklerini hatırlatarak, “Şimdi başta Halep, Humus, Şam olmak üzere Suriye’nin farklı bölgelerinde yer alan ortak tarih ve kültürel miras eserlerine yönelik tespit ve planlama çalışmalarını başlatacağız” dedi. Kayalar, “Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Maarif Vakfı ve ülkemizin diğer kurumlarıyla işbirliği içinde, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerini paylaşmayı hedefleyen programlara öncelik tanıyacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir kurum olarak, özellikle bakanlığımızın bu alandaki birikimini sahada etkili bir şekilde uygulamak için ilgili kurumlarla iş birliği içinde hareket edeceğiz” diye konuştu.