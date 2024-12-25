STK’lar yeni dönem için kolları sıvadı

Yıllardır iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'de, eğitimden sağlık tesislerine, barınma alanlarından, temiz gıdaya ulaşım noktasında hala sıkıntılar var. Bu sorunların giderilmesi için Halep, Hama, Humus ve Şam vilayetlerini tek tek dolaşan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (ULFED) Başkanı Muhammed Akta, "Ekip olarak bölgedeki eksiklikleri tespit ettik. Buraya gelecek tüm STK’ların birinci önceliği halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi olmalı" dedi.

BURS VERİLECEK

Suriye'ye giden ekipte yer alan Sınır Tanımayan Eğitim/Medad Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Azzam Khanji de, iç savaş nedeniyle okul çağındaki 2.5 milyon çocuğun savaştan etkilendiğini belirterek, "Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye’de bazı okullarda eğitime yeniden başlandı. Ancak birçoğu altyapının tahrip olması, yerinden edilme ve ekonomik zorluklar hala eğitime erişimde ciddi sorunlar yaşıyor. Bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz projelerle üniversite öğrencilerini Arap, Türk ve Avrupalı şirketlerde istihdam etmeyi başardık. Şimdi bu tecrübemizi yeni kurtarılan bölgelerdeki Suriye üniversitelerine aktarmak için çalışıyoruz. Şimdi de Suriye'deki üniversite öğrencilerine yönelik burs başlatmaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ARAÇ GEREÇ İHTİYACI VAR

Daha önce İdlib'de 30'a yakın okulun restorasyonu ve inşasına katkıda bulunduklarını söyleyen Khanji, “Suriye'de faaliyet gösteren okulların öğretmen, eğitim kaynakları ve temel imkanlara ulaşma konusunda zorluklarla karşılaştığı biliniyor. Ancak bu zorluklara rağmen hükümet ve insani yardım kuruluşlarının ülkedeki eğitim durumunu iyileştirmeye yönelik çabaları var” dedi.











