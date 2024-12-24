Esed zindanlarında kayboldular: Dört bin aile kayıp yakınlarını arıyor

Esed rejiminin işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ndeki kayıp yakınlarını arayanlar için kurulan derneğe 4 binden fazla aile başvurdu. Gaziantep'te kurulan Sednaya Hapishanesi'ndeki Tutuklular ve Kayıp Kişiler Derneği, 2017 yılından bu yana Suriye'deki Esed rejiminin kaçırdığı veya tutukladığı yakınlarını arayan ailelerden binlerce başvuru aldı.

Dernek, Suriye'de yıllardır devam eden insan hakları ihlalleri ve kayıplar konusunda farkındalık oluşturmayı ve mağdurlara yardım sağlamayı amaçlıyor. Başvuran aileler arasında, 58 yaşındaki Fatma el-Hariri de bulunuyor.

“Bir haber almayı bekliyoruz”

Kayıp oğlunu arayan anne Fatma el-Hariri, yaptığı açıklamada, Suriye rejimi tarafından tutuklanan oğluna dair hala bir bilgi alamadığını söyledi. “Yıllardır onun izini arıyorum, ama hiçbir haber alamadım. Her gün bir umutla bekliyoruz,” diyen Hariri, yaşadığı belirsizliğin ve acının tarif edilemez olduğunu ifade etti.

Kayıp oğlunu arayan anne Fatma el-Hariri, derneğe başvuran mağdurlardan yalnızca biri.

Binlerce kayıp hikayesi

Sednaya Hapishanesi, Esed rejiminin baskıcı politikalarının sembollerinden biri olarak anılıyor. Uluslararası insan hakları örgütleri, burada gerçekleştirilen tutuklamalar, işkenceler ve insanlık dışı koşullar hakkında defalarca raporlar yayınladı. Sednaya Hapishanesi'ndeki kayıp kişilerin yakınları ise adaletin sağlanması ve sevdiklerinden haber alabilmek için mücadelelerini sürdürüyor.