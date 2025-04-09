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Tilavet üstadı Üsküdarlı Ali Efendi anıldı

Tilavet üstadı Üsküdarlı Ali Efendi anıldı

04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Program, Üsküdar Gönüllüleri Grubu tarafından düzenlendi.
Program, Üsküdar Gönüllüleri Grubu tarafından düzenlendi.

Tilavette İstanbul tavrının son ustalarından Üsküdarlı Ali Efendi, Üsküdar’da Muamma Kahve’de gerçekleştirilen panelle anıldı. Üsküdar Gönüllüleri Grubu'nun düzenlediği programda, Ali Efendi’nin hayatı, önemi ve tilavet sanatı ele alındı. Panelde konuşan yazar Dr. Mehmet Ali Sarı, Ali Efendi’nin İstanbul tavrının üstadı olduğunu belirterek, “İstanbul tavrı adeta onunla beraber gitti. Bu tavır Kur’an-ı Kerim’i seslendirmede, sanatlı okuma tavrıdır. Bu sanatta Ali Efendi zirve yapmıştı ve onunla da bu zirve gitti” dedi. Hafız İsmail Hakkı Çimen ise hocasıyla ilgili şu anısını anlattı: “‘Evladım, Kur’an-ı Kerim’i okumak mı daha güzel, dinlemek mi?’ derdi. ‘Efendim kendi kanaatimce dinlemek benim için daha güzel’ dedim. Bana ‘Kur’an-ı Kerim’i okumak, dinlemek güzel ama en güzel şey onu, insanlara sevdirmektir’ dedi.”


#tilavet
#Üsküdarlı Ali Efendi
#Muamma Kahve
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