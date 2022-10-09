​Tiyatronun en iyilerine ödül.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu sezonun adayları belli oldu. 24. kez verilecek ödüller için belirlenen adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Ayrıca toplantıda, 24. Afife Tiyatro Ödülleri Özel Ödül sahipleri de ilan edildi. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Engin Uludağ’ı, oyun yazarlarımıza adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne ise Gomidas isimli oyunuyla Ahmet Sami Özbudak’ı layık gördü. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü Amadeus kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise tiyatroya yaptığı eşsiz katkılar nedeniyle Zihni Göktay oldu. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 19 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. ‘Tiyatronun kutlama gecesi’ olan ödül töreninin sunuculuğunu ise bu yıl Nezaket Erden ve Ali Yoğurtçuoğlu üstlenecek.

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