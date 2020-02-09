Torununu sevindirmek için yaptığı bez bebeklerle devlet sanatçısı oldu
Kütahya'da yaşayan 60 yaşındaki Şaziye İlgün, torunlarını sevindirmek için yapmaya başladığı bez bebeklerle kısa sürede devlet sanatçısı oldu. Gelecek kuşaklara bez bebek yapımını aktarmak istediğini ifade eden İlgün, "41 ilin 41 özelliği olan şahsiyet ya da gelinleri ile bir sergi açarak bez bebek konusunda uluslararası Türkiye’nin geleneksel bebeklerini yurt dışında tanıtmak istiyorum" dedi.
Ev kadını Şaziye İlgün, anneannesinin kendisini mutlu etmek için yaptığı bez bebekleri, torunlarını sevindirmek için yapmaya başladı. Anneannesinden öğrendiği yöntemle bez bebek yapmaya başlayan Şaziye İlgün, kendini geliştirdi. Kısa sürede yöresel kıyafetler üzerinden bez yapımını geliştiren İlgün, gelen olumlu tepkiler üzerine evinin bir odasını atölyeye çevirdi.
Bez bebek yapımını festival ve sergilerde tanıtmaya çalıştığını belirten İlgün, "Anneannem ben çocukken havluyu rulo yaparak başındaki tülbentle kundaklayıp bana oyuncak bebek yapıyordu. O kadar mutlu oluyordum, o kadar hoşuma gidiyordu ki ilgisi, 6 sene önce anneanne olacağımı duyunca bende aynı duyguları torunuma yaşatmak için bebek yapmaya başladım. Torunlarım çok memnun kaldı. Çevremden de çok olumlu tepkiler aldım. Bu beni gururlandırdı ve daha ileriye taşıdı" dedi.
Bebekleri el dokuma kumaşla hazırlıyor
El dokuma kumaş kullanarak bebeklerini hazırladığını belirten İlgün, "Çatkılıları minyatürize hale getirerek bir şalvarda kaç tane kare oluştu ise bende onun aslına uygun olarak görsel olarak da şalvarıma onu işledim. Cepkenini de aynı şekilde, altınları, incileri, başındaki iğne oyasını da aynı şekilde birebir yaptım. Ankara postundan sakal ve bıyık çalıştım" diye konuştu.
KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇISI OLDU
Kültür Bakanlığı'na 2 yıl önce müracaat ederek 1 yıl sonra kazandığı mülakatın ardından Kültür Bakanlığı sanatçısı unvanını aldığını anlatan İlgün, "Hedefim 41 ilin 41 özelliği olan şahsiyet ya da gelinleri ile bir sergi açmak. Uluslararası platforma olmak, bez bebek konusunda uluslararası Türkiye'nin geleneksel bebeklerini yurt dışında tanıtmak istiyorum. Bez bebek sanatının gelecek kuşaklara aktarılması için eğitimler veriyorum" dedi.