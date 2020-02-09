Torununu sevindirmek için yaptığı bez bebeklerle devlet sanatçısı oldu

Ev kadını Şaziye İlgün, anneannesinin kendisini mutlu etmek için yaptığı bez bebekleri, torunlarını sevindirmek için yapmaya başladı. Anneannesinden öğrendiği yöntemle bez bebek yapmaya başlayan Şaziye İlgün, kendini geliştirdi. Kısa sürede yöresel kıyafetler üzerinden bez yapımını geliştiren İlgün, gelen olumlu tepkiler üzerine evinin bir odasını atölyeye çevirdi.

DHA

FOTOĞRAF 11 Deniztepe Mahallesi'nde oturan Durmuş Usta (60), yaklaşık 46 yıldır, el emeği göz nuru bıçaklar yapıyor. Evinin yanındaki kulübeyi atölyeye çeviren Usta, ünü dünyaya yayılan Serik bıçaklarını el işçiliğiyle ortaya çıkartıyor. Bıçaklarda emniyet kilidinden pimine, çeliğinden sapına kadar hazır hiçbir parça kullanmayan Usta, çeliği döverek şekillendiriyor. Bıçakların saplarını ise ormanda topladığı çeşitli hayvan boynuzları ve özel ağaçların dallarını işleyerek elde ediyor. Bir bıçağın yapımı için günlerce çalıştığını anlatan Durmuş Usta, 46 yıl önce ilk bıçağımı yaptım. O günden bugüne binlerce bıçak elimden geçti. Atölyemde tamamı el işi göz nuru bıçaklar yapıyorum. Serik bıçağının ünü Türkiye dışına uzanıyor. Bunun sebebi de gerçek ustaların yaptıkları bıçaklardır dedi. Dövme çelikten yapılan bıçak, demiri elma keser gibi keser <br>​<br>​ Gerçek Serik bıçağının çeliğinin dövme çelik olmasının farkını anlatan Usta, Dövme çelikten elde ettiğim bıçaklar, demiri elma dilimler gibi keser. Demir çubukları keserek bunu size kanıtlayabilirim şeklinde konuştu. Serik bıçaklarının yanı sıra bıçak koleksiyoncuları için Osmanlı palası, desenli av bıçakları yaptığını da anlatan Usta, Farklı illerden gelip beni bulan insanlar var. Koleksiyonda yer alması için özel saplı bıçak siparişi veriyorlar. Mesela bir müşterim boynuz saplı Osmanlı palası istedi. Bu tür bıçakların ucunu keskinleştirmeden tamamen hatıra ve sergi amaçlı yapıyorum diye konuştu. Farklı büyüklükte ve saplarda bıçaklar <br><br>​ Atölyesinin tavanında ve duvarlarında, ormanda topladığı farklı hayvanların boynuzları olduğunu aktaran Usta, Hiçbir hayvana zarar vermiyorum. Benim yaşadığım çevrenin etrafı tamamen ormanlık. Burada yaşayan geyik, dağ keçisi gibi hayvanlar boynuzlarını düşürüyor veya kırıyorlar. Onları toplayarak bıçak saplarını yapıyorum. Bazı ağaçların dalları da Serik bıçak sapı için çok ideal ifadelerini kullandı. Antalya'da 46 yıldır demir kesen bıçaklar yapıyor Antalya'nın Serik ilçesinde, Durmuş Usta, 46 yıldır 'Serik bıçağı' olarak bilinen el işi bıçaklar yapıyor. Usta, evinin yanındaki kulübede ürettiği bıçakların sağlamlığını, demir çubukları dilimleyerek gösterdi.

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Bez bebek yapımını festival ve sergilerde tanıtmaya çalıştığını belirten İlgün, "Anneannem ben çocukken havluyu rulo yaparak başındaki tülbentle kundaklayıp bana oyuncak bebek yapıyordu. O kadar mutlu oluyordum, o kadar hoşuma gidiyordu ki ilgisi, 6 sene önce anneanne olacağımı duyunca bende aynı duyguları torunuma yaşatmak için bebek yapmaya başladım. Torunlarım çok memnun kaldı. Çevremden de çok olumlu tepkiler aldım. Bu beni gururlandırdı ve daha ileriye taşıdı" dedi.

DHA

Bebekleri el dokuma kumaşla hazırlıyor

El dokuma kumaş kullanarak bebeklerini hazırladığını belirten İlgün, "Çatkılıları minyatürize hale getirerek bir şalvarda kaç tane kare oluştu ise bende onun aslına uygun olarak görsel olarak da şalvarıma onu işledim. Cepkenini de aynı şekilde, altınları, incileri, başındaki iğne oyasını da aynı şekilde birebir yaptım. Ankara postundan sakal ve bıyık çalıştım" diye konuştu.



DHA

KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇISI OLDU

Kültür Bakanlığı'na 2 yıl önce müracaat ederek 1 yıl sonra kazandığı mülakatın ardından Kültür Bakanlığı sanatçısı unvanını aldığını anlatan İlgün, "Hedefim 41 ilin 41 özelliği olan şahsiyet ya da gelinleri ile bir sergi açmak. Uluslararası platforma olmak, bez bebek konusunda uluslararası Türkiye'nin geleneksel bebeklerini yurt dışında tanıtmak istiyorum. Bez bebek sanatının gelecek kuşaklara aktarılması için eğitimler veriyorum" dedi.