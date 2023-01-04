TRT 2022’de ödüle doydu

TRT ortak yapımı filmler 2022 yılında ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödüllerle döndü. Katıldığı 218 festivalden 117 ödül alan 36 TRT ortak yapımı önemli bir başarıya imza attı. Türk sinemasının deneyimli yönetmenlerinin ve genç yeteneklerinin ürettiği nitelikli filmlere ortak olan TRT, uluslararası ve ulusal festival ve dağıtım süreçlerinde de filmleri destekliyor. Dünyanın sayılı film festivallerinde festival yolculuklarına devam eden TRT ortak yapımı filmler, 2022 yılında katıldıkları festivallerden toplam 85 ödül kazanarak başarılarını dünyaya da duyurdu. “Cannes Film Festivali”, “Sundance Film Festivali”, “Venedik Film Festivali”, “Locarno Film Festivali”, “Berlin Film Festivali”, “Toronto Film Festivali”, “Tokyo Film Festivali” ve “Saraybosna Film Festivali” gibi önemli festivallerde yarışan filmler uluslararası film festivallerinde adlarından sıkça söz ettirdi.

REKLAM

“Altın Palmiye Ödülü”nü kazanan TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni” (Triangle of Sadness), Avrupa Film Ödülleri’nden ise “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Senaryo” ve “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı. TRT’nin destek verdiği ve ortak yapıma imza attığı “Klondike”, “A Ballad”, “A Piece of Sky” ve “Victim” Oscar adayı oldu. Ülkemizdeki film festivallerinden de eli boş dönmeyen TRT’nin desteklediği ve ortak yapımcısı olduğu 17 film, 32 ödül kazandı.