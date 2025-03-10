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TRT Belgesel’den 35 yeni yapım

TRT Belgesel’den 35 yeni yapım

04:0010/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Tarihten maceraya, insan hikayelerinden bilime kadar geniş bir yelpazede içerik sunan ve yayıncılık yolculuğunda 15 yılı geride bırakan TRT Belgesel, yeni yapımlarını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Toplamda 35 yapım ve 200’ün üzerinde yeni bölüm, TRT Belgesel ekranlarında yerini alacak. İlk kez seyirciyle buluşacak özgün yapımların yanı sıra sevilen programlar da yenilenen formatları ve yeni ekran yüzleriyle ekranlarda olacak. TRT Belgesel’in yeni içerikleri, “TRT Belgesel’de Yenilik Mevsimi” teması taşıyan programda tanıtıldı. Geçtiğimiz akşam Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleştirilen tanıtım programına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

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İnsan, hak, adalet ve çevre bilincine odaklanan TRT Belgesel’de milli vizyonu yansıtan güçlü yapımlar ile Filistin ve Suriye konulu özel projeler de izleyiciyle buluşacak. Türk televizyonlarında ilk kez yayınlanacak dünya çapındaki doğa belgeselleri de TRT Belgesel ekranlarında yer alırken, sürpriz ekran yüzleri de izleyicilere farklı deneyimler sunacak.

Yeni içeriklerden iz bırakan kesitler, ekran yüzlerinin özel anları ve ilgi çekici deneyimleri “İzleri Takip Et, Hikâyeyi Paylaş” mottosuyla TRT Belgesel’in dijital platformlarında paylaşılacak.



#Trt Belgesel
#Aktüel
#Hayat

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