TÜİK: 2024'te yeterlilik derecesi en yüksek bitkisel ürün fındık oldu

TÜİK, 2024 yılına ilişkin bitkisel ürün denge tablolarını açıkladı. Buna göre; tahıl ürünleri toplamı için 2023-2024 piyasa döneminde yeterlilik derecesi yüzde 111,9 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 118,4 (durum buğdayında yüzde 228,6, diğer buğdayda yüzde 106), yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 115,7, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 96,5, soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.