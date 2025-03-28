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TÜİK: 2024'te yeterlilik derecesi en yüksek bitkisel ürün fındık oldu

TÜİK: 2024'te yeterlilik derecesi en yüksek bitkisel ürün fındık oldu

11:5828/03/2025, Cuma
DHA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında bitkisel ürünlerde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) en yüksek ürünün, yüzde 573,6 ile fındık olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin bitkisel ürün denge tablolarını açıkladı. Buna göre; tahıl ürünleri toplamı için 2023-2024 piyasa döneminde yeterlilik derecesi yüzde 111,9 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 118,4 (durum buğdayında yüzde 228,6, diğer buğdayda yüzde 106), yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 115,7, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 96,5, soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

2024'te yeterlilik derecesi en yüksek bitkisel ürün fındık oldu.

Tüm kalemlerde yeterlilik becerisi seviyenin üzerinde

Meyveler ve içecek bitkilerinde 2023-2024 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 573,6 ile fındıkta gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında üretimin kendine yeterli olduğu görüldü. Yeterlilik derecesi çayda yüzde 95,8, Antep fıstığında yüzde 110,4, muzda yüzde 93,8, cevizde yüzde 80,3 oldu. Sebze ürünleri toplamı için 2023-2024 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 111,3 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik dereceleri domateste yüzde 117,1, sakız kabakta yüzde 116,8, hıyarda ise yüzde 116,1 olarak gerçekleşti.




#Fındık
#Narenciye
#TÜİK

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