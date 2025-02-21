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TÜİK açıkladı: Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı

TÜİK açıkladı: Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı

10:3821/02/2025, Cuma
AA
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Belediyelerce yapı ruhsatı verilen bina sayısı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yıllık bazda yüzde 16,7, daire sayısı yüzde 17,4 ve yüz ölçümü yüzde 16,5 azaldı.

İkamet amaçlı binalar ilk sırada

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 52,4 milyon metrekare olurken, bunun 28,4 milyon metrekaresinin konut, 12,1 milyon metrekaresinin konut dışı ve 11,9 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü. Kullanma amacına göre en yüksek pay 36,6 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.


#dördüncü çeyrek
#TÜİK
#Türkiye İstatistik Kurumu
#Yapı İzin İstatistikleri

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