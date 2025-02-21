TÜİK açıkladı: Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 52,4 milyon metrekare olurken, bunun 28,4 milyon metrekaresinin konut, 12,1 milyon metrekaresinin konut dışı ve 11,9 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü. Kullanma amacına göre en yüksek pay 36,6 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.