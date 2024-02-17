|
Hayat

Tüm burslara zam

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bursları artırdı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ‘Doktora Bursu’ bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

04:00 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:55 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bursları artırdı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ‘Doktora Bursu’ bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi. Ayrıca YÖK'ün belirlediği devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen ‘Lisans Destek Bursu’ 1875 liradan 3 bin liraya, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin bursu 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Yeni burslar nisan ayından itibaren geçerli olacak.




#YÖK
#Burs
#Zam
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BEKÇİ ALIMI 2024/2. DÖNEM BAŞVURULARI: Bekçi alımı başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?