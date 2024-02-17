Tüm burslara zam

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bursları artırdı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ‘Doktora Bursu’ bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi. Ayrıca YÖK'ün belirlediği devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen ‘Lisans Destek Bursu’ 1875 liradan 3 bin liraya, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin bursu 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Yeni burslar nisan ayından itibaren geçerli olacak.