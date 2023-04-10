Turist gibi geldiler

Filistin’in El-Halil şehri, bütün Batı Şeria bölgesiyle birlikte 1967’de İsrail’in işgali altına girmişti. İşgalden 10 ay sonra, 12 Nisan 1968 günü El-Halil’deki Park Hotel’e İsveçli turistler kılığında gelip konaklayan Yahudiler, şehre ilk adım atan işgalci yerleşimciler oldu. İsrail yönetiminin de kendilerini kollaması sebebiyle, Moşe Levinger adlı bir hahamın liderliğindeki bu grup El-Halil’in tarihî merkezine el koydu.

El-Halil yakınlarında Kiryat Arba adlı bir Yahudi yerleşimi tesis eden Moşe Levinger, 16 Mayıs 2015’teki ölümüne kadar, Filistin topraklarının yerleşimlerle doldurulması konusunda aktif bir mücadele verdi. Yurtdışından topladığı fonları bu iş için kullanan Levinger’in karısı Miriyam da Filistinlilere uygulanan terör ve baskıda aktif bir figürdü.