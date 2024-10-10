Türk basınına örnek

“Türkiye’nin önü aydınlık” manşetiyle yayın hayatına başlayan Yeni Şafak, 30 yıllık geçmişi boyunca basın etiğine bağlılığı ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla Türk basınının örnek isimlerinden biri olmuştur. Yayıncılık ilkelerinden taviz vermeden millî ve manevi değerlere sahip çıkarak, toplumu doğru bilgilendirme misyonunu kararlılıkla sürdürmüştür. Yeni Şafak ailesini yürekten kutluyor, önümüzdeki yıllarda da aynı azim ve kararlılıkla başarılarının devamını diliyorum. Yeni Şafak’ın 30. yılı hayırlı olsun.