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Yeni Şafak 30. Yıl
Türk basınına örnek

Türk basınına örnek

04:0010/10/2024, Perşembe
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

“Türkiye’nin önü aydınlık” manşetiyle yayın hayatına başlayan Yeni Şafak, 30 yıllık geçmişi boyunca basın etiğine bağlılığı ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla Türk basınının örnek isimlerinden biri olmuştur. Yayıncılık ilkelerinden taviz vermeden millî ve manevi değerlere sahip çıkarak, toplumu doğru bilgilendirme misyonunu kararlılıkla sürdürmüştür. Yeni Şafak ailesini yürekten kutluyor, önümüzdeki yıllarda da aynı azim ve kararlılıkla başarılarının devamını diliyorum. Yeni Şafak’ın 30. yılı hayırlı olsun.


#Yeni Şafak
#30. yıl
#Mehmet Nuri Ersoy

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