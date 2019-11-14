Hayat Türkdizileri Hollywood propagandasını çökertiyor
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Türk dizileri Hollywood propagandasını çökertiyor

Türk dizileri Hollywood propagandasını çökertiyor

Dünyada geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Türk dizileri, ABD’nin propaganda aygıtı olarak kullandığı Hollywood’un 1960’lı yıllardan bu yana yaymaya çalıştığı “Müslüman terörist” imajını siliyor. Türk dizileri yabancı dizi severlerin Türk tarhi ve Müslümanlığa karşı bakışını değiştiriyor.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Türk dizileri Hollywood'un kara propagandasının izlerini siliyor.
Türk dizileri Hollywood'un kara propagandasının izlerini siliyor.

Dünyada büyük bir izleyici kitlesine ulaşan bazı Türk dizileri, ABD ve Batı sinemasının yaymaya çalıştığı İslomofobi propagandasının önüne geçiyor.

ABD öncülüğünde çalışan propaganda makinesi uzun yıllardır yalanlara dayalı bir Müslüman profili şekillendiriyor. Dizi ve filmler aracılılığıyla yapılan ötekileştirme Müslümanlara karşı yapılan saldırıları tetikliyor.

Müslümanların terörist olarak gösterildiği sinema ve dizilere karşı Türk yapımları, Müslümanlar ve İslama'a karşı bakışı değiştiriyor.


4 kıtada 1 milyar kişi tarafından izlenen Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid gibi Türk dizileri yabancıların İslam'a ve Türk tarihine bakışını değiştirerek farklı dinlere mensup insanların Müslümanlığı ve Türk tarihini araştırmasına vesile oluyor.

Hollywood filmlerinde "terörist" olarak gösterilen Müslüman imajına karşılık Diriliş Ertuğrul'da sahne, konuşma ve yansıtılan yaşayış tarzlarından etkilenen dizi severler Diriliş Ertuğrul'un Türkiye ve Müslümanlar hakkında bilinen yanlışlara karşı "öğretici ve ilham verici" olduğunu söylüyor.

Öğrenecek çok şeyimiz var

Michelle Bradshaw:

"Bu dizi ile, İslam'ın terörist organizasyonu olduğunu düşünen çoğu arkadaşımın zihin yapısını değiştiriyorum.Türk tarihi ve İslam hakkında bir açlık duyduğumu hissediyorum. Batılı düşünce kutusuna hapsedildiğinizde aslında çok daha fazla öğrenecek şeyiniz olduğunu anlıyorsunuz.Bir gün bu güzel ülkeyi ziyaret etmek istiyorum. Daha önce hiç duymadığım bir özlem duyuyorum. Prodüktörler ve aktörlere teşekkürler."

Sadece kötü şeyler duyuyoruz

Barbara Mathieson:

"İslam hakkında daha önce okumuştum. Evet biz Batıda sadece kötü şeyler duyuyoruz. Ancak diğer insanlar gibi bizler de nefret dolu darkafalılardan değiliz. Genellikle dinler ibadet için değil kontrol için kullanılıyor bize de güvnsizlik öğretildi. Peygamberlere daha derin bir bakışla, onların şevkatini, yabancılara karşı misafirperverliklerini, doğruluğun ve adaletin üstünlüğünü seviyorum. Ertuğrul İslam'a çok güzel bir bakış. Maşallah"

Nedda Hernandez:

Dinimi değiştirmeyeceğim ancak bu dizi bana, daha önce hiç hissetmediğim bir duygu, İslam'a karşı yeni bir bakış daha çok öğrenme ve anlama merakı kazandırdı.

Sajjad-Ur Rahman:

" Dizi dünyada çok popüler hale geldi. Çünkü ilk defa Müslümanlar kahraman olarak gösteriliyor. İslam doğru şekilde gösteriliyor Etuğrul'n başarısı bizim başarımız gibi.Ertuğrul bana her gün ilham oluyor. Ertuğrul'da İslamın yaşanış şekli aslında olması gereken yaşayış şekli. O adil bir lider"

"Dizide çocuklar daha itaatkar, eşler daha sabırlı ve sevgi dolu. Gençler de kendilerini Müslüman olarak çağırmaktan gurur duyuyorlar. Korkmuyorlar veya utanmıyorlar. ” diyor.

Tasnim Khanam:

"Müslümanların film ve televizyonda sıklıkla basmakalıp şekillerde yanlış tanıtılmasına karşı Ertuğrul, hoş bir soluk."

Hollywood’un kara propaganda tarihi

Pentagon ve ABD’nin propaganda aygıtı olarak kullandığı Hollywood sinemasında oluşturulan Müslümanlık karşıtı imajın tarihi 1960’lara kadar dayanıyor.1970’li yıllarda Müslümanları çölde yaşayan “barbarlar" olarak tanıtan ABD sineması kadın Müslüman karakterleri ise burkalı ve silik şahsiyetler olarak gösteriyordu. 11 Eylül 2001’den itibaren ise Hollywood fimlerinde çoğunlukla Müslümanlar “terörist" olarak gösterildi. Hollwywood ve Batı televizyon ve sinemasında Müslüman karakterlerin gerçekle alakası olmayan profillerde yansıtılması Müslüman ülkelerden tepki alıyor.

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