Türk halkı esnafa güvenmiyor

Türk halkının yüzde 13,5’i esnafa ‘Her konuda güvenirim’ derken, yüzde 14,4’ü ‘Ne güvenirim ne güvenmem’ cevabını vererek daha kararsız bir tutum sergiledi. ‘Bazı konularda güvenirim’ diyenler yüzde 20,3’lük bir kesimi kapsadı. Esnafa güvenmediğini belirten yüzde 51,8’lik oran detaylandırıldığında ise yüzde 23,8’i ‘Fazla güvenmem’, yüzde 28’i ise ‘Hiç güvenmem’ cevabını verdi. Areda Survey 2021 yılından itibaren her yıl gerçekleştirdiği esnafa güven araştırmasıyla Türk toplumunun değişen bakış açısını ortaya koydu.

Araştırmada esnafa olan güveninin her yıl azaldığı görülse de 2023 yılında ‘Her konuda güvenirim’ diyenlerin 2022 yılına göre artış gösterdiği de dikkati çekti. Aynı araştırmada esnafa hiç güvenmediğini söyleyenlerin yıllara göre oranları şu şekilde değişti: ‘Hiç güvenmem’ cevabı 2021 yılında yüzde 17,2 iken, 2022 yılında 28,1’le yükseldi ve bu oran 2023 verilerinde de yüzde 28 ile bir önceki yıla göre benzer bir karşılık buldu. Esnafa ‘Her konuda güvenirim’ diyenlerin yıllara göre değişimi 2021’de yüzde 14,5 iken, 2022 yılında yüzde 6,9’a düştü. 2023 yılında ise bu oran yüzde 13,5’e çıktı.