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Hayat

Türk mimar ödülünü Filistinli çocuklara ithaf etti

Dünyanın en prestijli tasarım ödülü A’ Design Award and Competition’ı bu yıl Türk Mimar İbrahim Halil Tuğbay aldı.

04:00 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:09 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İbrahim Halil Tuğbay
İbrahim Halil Tuğbay

Como’daki Teatro Sociale’de düzenlenen törende, 40 bin tasarımı geride bırakan Tuğbay’ın “Şükrü Dudu Barber’s Club” projesi “Mekansal Tasarım Ödülü”ne layık görüldü. Mimar yaptığı konuşmada, “Ödülümü, savaşın acımasız faturasını ödemek zorunda kalan Filistinli çocuklara ithaf etmek istiyorum. Yaşadıkları zorluk ve acılar, insanlık ve dünyanın geleceği, adalet ve barışın ne kadar büyük ve önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Bu ödülün, kulakları sağır eden savaşın ortasında, çocukların duyulmayan seslerini yükselteceğini umuyorum” dedi.



#Soykırım
#Filistin
#Mimar
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