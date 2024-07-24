Türk mimar ödülünü Filistinli çocuklara ithaf etti

Como’daki Teatro Sociale’de düzenlenen törende, 40 bin tasarımı geride bırakan Tuğbay’ın “Şükrü Dudu Barber’s Club” projesi “Mekansal Tasarım Ödülü”ne layık görüldü. Mimar yaptığı konuşmada, “Ödülümü, savaşın acımasız faturasını ödemek zorunda kalan Filistinli çocuklara ithaf etmek istiyorum. Yaşadıkları zorluk ve acılar, insanlık ve dünyanın geleceği, adalet ve barışın ne kadar büyük ve önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Bu ödülün, kulakları sağır eden savaşın ortasında, çocukların duyulmayan seslerini yükselteceğini umuyorum” dedi.