Hayat Türk mutfağı ilacımız olsun
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Türk mutfağı ilacımız olsun

Sağlıklı Yaşam Koçu Ebru Bütünay, mutfak kültürümüzden uzaklaştıkça sağlığımızın bozulduğuna dikkat çekerek, “Paketli gıdalardan uzak durup kendi mutfağımızdaki gıdaları doğru ve dengeli olacak şekilde kullandığımızda hem hastalıklardan uzak durmuş olacağız hem de şifa bulacağız” diyor.

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Dilber Dural Yeni Şafak
​Türk mutfağı ilacımız olsun
"Sağlıklı yaşam lüks değil."

Uzman Diyetisyen Aslı İçingür ise, çok zengin bir mutfak kültürümüz olduğunu dile getiriyor ve sağlıklı yaşamı herkesin bir lüks gibi ulaşılamaz gördüğünü söylüyor.

İçingür, “Bütün şifalı otlar, protein, yağ dengesi, lif oranı yani bağırsaktaki yararlı bakteriler için elimizde tüm malzemeler var. Önemli olan bu yiyecekleri bilmektir” diyor. İçingür, “İnsanlar, kilo aldıran şeyin ekmek ve buğday olduğunu düşünüyor. Oysaki sadece o değil. Mutsuzluk, stres, tükettiğiniz gıdalar ki, doğal olmayan maddeler hepsi kilo aldıran şeyler. Bunun yanı sıra; psikoloji, biyoloji, fizyoloji, hareket, aktivite bunlar bir arada olduğunda gıda o zaman şifa oluyor. Siz iyi oluyorsunuz, fit oluyorsunuz. Her şey Türk mutfağında çözülüyor” diyor.

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