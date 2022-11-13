Türk mutfağının Avrupa temsilcisi

Türk mutfağı” deyince bütün dünyada akla gelen ilk şey kebaptır. Özellikle döner, başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa’da bilinir, sevilir. Hatta o bölgeye özgü damak tatlarıyla yepyeni türevleri de ortaya çıkmıştır. Elbette bu başarı gurbetçilerimize ait.

MİLYONLARCA PORSİYON DÖNER PİŞİYOR

Dünyanın dört bir yanına giderken kendi kültürlerini de götüren “Alamancılar”ımız, Türk mutfağının en kararlı temsilcileri oldular. Kebabı ekmek arasına koyup bugünkü fast food formunu kazandıran gurbetçimiz Kadir Numan, Almanya’da ilk döneri pişiren kişi olarak tarihe geçmiş. Bugün Avrupa’nın birçok ülkesinde günde milyonlarca porsiyon döner pişiyor, artık sadece bu işi yapan yemek fabrikaları bile bulunuyor. Dünyanın en zengin, en lezzetli mutfaklarından biri olan Türk mutfağı, herkese hitap edecek zenginlikte. Bu zenginliği bütün dünyaya yansıtabilmek için son yıllarda büyük bir uğraşta veriliyor ve bu taşın altına artık hep birlikte elimizi koymamız gerekiyor. Burada anahtar karakterler yine aşçılarımız. Her yıl binlerce turistin geldiği otellerimizde yöresel çorbaların, sebze yemeklerinin, salataların da döner gibi pişmesi ve yerel adlarıyla tanınması gerekiyor. Yazdığımız kitaplarda yerel ürünlerin adlarını anmamız, uluslararası temsillerde buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin yoğurda “Yunan yoğurdu”, beyaz peynire “Bulgar peyniri” demeden Türk mutfağı tarifleri vermemiz gerekiyor. Yediklerimizle kültürleniriz. Mutfak, edebiyat hatta dil gibidir. Pizza, hamburger, beşamel, şnitzel ve daha birçok yemek başka ülkelerin mutfaklarından gelip kültürümüze yerleşti. Birçok şehirde yerel mutfaktan bir şeyleri restoranlarda yemek neredeyse imkânsıza yakın. Unutulan tarifler, unutulan ürünlerle dolu bir mutfak tarihine sahip olmadan, çocuklarımıza yeme içme kültürümüzü de en saf, orijinal haliyle aktarabilmeliyiz. Yerel tohumları korumalı, yerel tarifleri işletmelerde pişer hale getirmeliyiz. Böylece hem yaşatacak ve aktaracak hem de dünyaya tanıtmış olacağız. Bugün, konuya da uygun olarak, dünyada bizim mutfağımıza dair en çok bilinen lezzetin Avrupa’da pişen haline ve evde kolayca döner tarifine bir bakalım istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

REKLAM

Ev döneri

MALZEMELER:

*400 gram dana but eti *1 kuru soğan *4 diş sarımsak

*Bir kase yoğurt *1 çay kaşığı karabiber *1 çay kaşığı tuz

*1 çay kaşığı kırmızı biber *1 çay kaşığı kimyon *1 domates *3 sivri yeşil biber *3 yemek kaşığı tereyağı *3 yemek kaşığı kuyruk yağı *2 yemek kaşığı salça *1 pide

YAPILIŞI:

Dana budu yarım saat buzlukta bekletip çıkaralım. Keskin bir bıçakla ince ince dilimleyelim. Soğan ve sarımsakları soyalım. Soğanı birkaç parçaya bölelim. Rondodan geçirelim, baharat, tuz ve yoğurdu ilave edelim. Karışıma et dilimlerini ilave edelim, ağzı kapalı bir kapta bir gece buzdolabında dinlendirelim. Domatesi dilimleyelim. Bir tavada kuyruk yağını eritelim, dönerlerimizi kızartalım. Tavada kalan yağa pidenin bir yüzünü banıp tost makinesinde dinlendirelim. Kalan yağda domates ve biberi çok az çevirelim. Tereyağından bir kaşık ve salça ile bir sos hazırlayalım. Kalan 2 kaşık tereyağını eritip kızdıralım. Et, domates ve biberi pidenin üzerine alalım. Salçalı sos ve kızgın tereyağını üzerinde gezdirelim.

REKLAM

Afiyet olsun.

*Bu tarifte et yerine az yağlı kıyma da kullanabiliriz. Yoğurt, soğan,sarımsak ve baharatlarla bir köfte hazırlayıp ince ince dilimleyerek kıyma döneri yapabiliriz.

Alman döneri

MALZEMELER:

*300 gram yağsız kıyma *1 kuru soğan *6 diş sarımsak

*1,5 su bardağı yoğurt *1 çay kaşığı kekik *1 çay kaşığı karabiber *3 çay kaşığı pul biber *2 çay kaşığı tuz

*1 pide *50 gram lahana turşusu *2 – 3 yaprak kırmızı lahana

*1 domates *1 salatalık *1 limon *1 fincan zeytinyağı

*1 çay bardağı sıvıyağ

YAPILIŞI:

4 diş sarımsak, bir kuru soğan ve yarım su bardağı yoğurdu blenderdan geçirelim. İçine karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı tuzu ilave edelim. Kıymayı ekleyip iyice yoğuralım. Bir streç filmle salam gibi şekil verip buzdolabında 5-6 saat,buzlukta yarım saat dinlendirelim. Çıkarıp ince ince dilimleyelim. Dilimlenen dönerleri sıvıyağda kızartalım. Ayrı bir yerde yoğurt, kekik, pul biber ve 1 çay kaşığı tuzla sos hazırlayalım. Lahana turşusu ve kırmızı lahanayı ince ince doğrayalım. Domates ve salatalığı da ince ince doğrayalım. Domates ve salatalığa limon suyu ve zeytinyağı ekleyip karıştıralım. Pideyi ısıtalım. Üzerine yoğurtlu sosumuzu sürelim. Domates ve salatalığı koyalım, lahanaları ilave edelim. Tekrar sos döküp eti ilave edelim. En son dürüm haline getirip ikiye bölelim ve servise alalım. Afiyet olsun.