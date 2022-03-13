​Türkçe söyleyerek tanınmak gurur verici ​

Tüm Türkiye önünde ilk kez mikrofonu eline aldığında sarı küt ve kahküllü saçlarıyla 15 yaşında minik bir kız çocuğu olan Güneş Taşkıran, bugün 22 yaşında global müzik listelerinde yer alan tanınmış bir şarkıcı olarak karşımıza çıkıyor. 2014 yılında ilk kez sahneye çıkarak şarkı söylediği O Ses Türkiye Çocuklar programındaki Güneş, “Dua” şarkısının sözlerinde söylediği gibi 7’sindeki gibi 20’sinde, elinde mikrofon ve inandığı sözleri yazıp, bestelemeye devam ediyor.

Ses tellerini kullanmaya başladığından beri müzikle iç içe olduğunu söyleyen Güneş, 01 Aralık 1999 tarihinde İstanbul’da doğmuş. Müziğe genç yaşlardan itibaren ilgi duyuyor ve 9 yaşından beri şarkı sözü yazıyor. M.O.B Entertainment ailesinin yükselen kadın sanatçısı Güneş 2020 yılı için planlanan 4 single çalışmasıyla kariyer basamaklarını adım adım tırmanarak; Hala, Yola Koyul, Yüreğimde Taşıyorum ve Kayboldum ile editörler tarafından dikkat çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz aylarda ses getiren çalışması Dua ile Viral listelerde yerini aldı. Türkiye’de RnB-Pop müziğe yepyeni bir sound getirmeyi hedefleyen Güneş, müzikle daha fazla insana ulaşıp, kalplere dokunup, daha fazla değişime sebep olmak istiyor.

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EQUAL’IN YENİ YILDIZI

Türkçe rapin son yıllardaki popüler ismi Güneş, Uzi ile MOB Entertainment etiketiyle yayınlanan “Dua” düetiyle tanındı. YouTube’ta 44 milyon 122 bin dinlenmeye sahip olan parça, Apple Music ve Spotify gibi platformlarda da uzun süre zirvede kalmıştı. Global ve yerel liste başarılarını, önce Apple Music’in “Yıldızı Parlayanlar Türkiye” projesinin “Yükselen Yıldız” sanatçısı olarak, hemen ardından da Spotify’ın global müzik programı EQUAL’ın listesinde yer alarak taçlandırdı. Spotify’ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere tanıttığı global müzik programı EQUAL’ı geçtiğimiz yıl başlamıştı. Müzik sektöründe yer alan kadın içerik oluşturucuları tek bir marka altında destekleyen bu global program kapsamında, seçilen sanatçılar dünyaca ünlü Times Meydanı’nda “EQUAL” etiketiyle boy gösterme imkanını buluyor.

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Daha önce Ajda Pekkan, Göksel, Hadise ve Gülçin Ergül gibi isimlerin yer aldığı devasa billboard geçtiğimiz günlerde Güneş’e ev sahipliği yaptı. Desteğin ardından çok iyi tepkiler aldığını ve motivas-yonunun inanılmaz yükseldiğini söyleyen Güneş, “Bu coğrafyadan bir sanatçının Türkçe şarkı söyleyerek, dünyanın en önemli spotlarında görünür olması gurur verici” diyor. Dijital müzik platformlarında yaklaşık sekiz milyon sanatçı var ve günde 60 bine yakın yeni şarkı yükleniyor. Tüm rakamları topladığımızda bu platformların sektöre kazandırdığı şarkılar, ayda 1,5 milyon yılda ise 20 milyondan fazla. “Bu kadar şarkı arasından sıyrılıp farkındalık yaratmak pek kolay olmuyor” diyen Güneş, büyük oranda algoritmaların ve dataların karar verdiği bu platformlarda, elinden geldiğince özgün olabilmeye özen gösterdiğini söylüyor.

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KENDİ İSMİMİ TERCİH ETTİM

Yeni nesil pek çok şarkıcının aksine mahlasla değil de kendi ismiyle tanınmayı seçen Güneş, “Sahne ismi veya mahlas seçme şansım olduğu halde farklı bir isme ihtiyaç duymadım. Kendime daha anlamlı, beni daha iyi tanımlayan bir isim bulamazdım” diyor. Çok sevdiği bu adı ona yine çok sevdiği annesi vermiş. “Güneş” ismi ona bebekliğinden beri sarı saçlarıyla dikkat çekmesinin çok ötesinde, annesinin onu kendi hayatının güneşi olarak görmesinden dolayı koyulmuş. “Annem bana hamile kaldığında tek başınaymış, hayatının en kötü döneminde beni bir umut ışığı olarak görmüş. Ben doğduktan sonra bu karanlıktan kurtulacağına inanmış ya da böyle olmasını dilemiş ve böylece adımı ‘Güneş’ koymuş” diyor.

MÜZİK PEMBE GÖZLÜĞÜM OLDU

Müzik dinlemeyi seven bir ailede büyüdüğünü söyleyen Güneş, “Kendimi bildim bileli de şarkı söylüyorum. Müziği keşfettiğimde kendime sonsuzluğa açılan bir kapı bulmuş gibi hissetmiştim zaman geçtikçe o kapının anahtarını buldum ve ilk şarkımı yazdığımda artık içerdeydim” diyor. Pek de mutlu bir çocukluk geçirmediğini ifade eden Güneş, “Mutsuz olmam için tüm koşullar çok uygundu” diyor. Müzik ile tanıştığı, uğraştığı için her gün şükrettiğini; müziğin hayatını güzelleştiren şey olduğunun da altını çiziyor. Genelde bardağın dolu tarafını görmeyi tercih ettiğini ifade eden Güneş, “Müzik pembe bir gözlük gibi hayatımdaki olumsuzlukları görmemi engelledi, hep farklı yönlere bakabildim” diyor.