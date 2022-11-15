Hayat Türkçenin dünü bugünü ve yarını
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Türkçenin dünü bugünü ve yarını

Anadolu’da, Türkçe edebiyatın büyük başlangıcını yapan Yunus Emre’nin vefatının 700. yılını UNESCO anma programlarına almış, geçtiğimiz yıl da yayınlanan genelgeyle “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkçenin dünü bugünü ve yarını
Türkçe Şûrası Editör Doç. Dr. Umut Başar Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayınları Temmuz 2022 556 sayfa

Anadolu’da, Türkçe edebiyatın büyük başlangıcını yapan Yunus Emre’nin vefatının 700. yılını UNESCO anma programlarına almış, geçtiğimiz yıl da yayınlanan genelgeyle “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmişti. Türkiye Yazarlar Birliği’nin öncülüğünde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği gibi konuyla ilgili kurumların iş birliğiyle düzenlenen “Yunus Emre ve Türkçe Yılı Münasebetiyle Türkçe Şûrası”, geçtiğimiz yıl 26-27 Kasım 2021 tarihlerinde yapılmıştı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde toplanan şûraya Ali Faruk Yaylacı, Durmuş Günay, Hamza Zülfikar, İsmail Aydoğan, Oğuzhan Durmuş, Süheyla Ünal, Ali Anıl Şener, Şevval Yüce, Ali Osman Kurt ve Hasan Yücel Başdemir gibi önemli isimler konuyla ilgili çalışmalarıyla katılarak bildiri sunmuşlar, müzakerelerde bulunmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde de dilimizin dünü, bugünü ve yarınının konuşulduğu “Türkçe Şûrası” kitap olarak okurla buluştu. Editörlüğünü Doç. Dr. Umut Başar’ın üstlendiği kitap, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayınları arasından çıktı. Kitapta, bildirilerin yanı sıra sonuç bildirgesi ve şûra raporu yer alıyor. Kitap, farklı başlıklar çerçevesinde dilimizin meselelerinin ele alındığı 13 bölümden oluşuyor.

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