Türkçeyle gönül köprüsü kurdular

Suriye iç savaşı ülke içinde 6 milyondan fazla insanın bombardıman ve çatışmalardan kaçarak güvenli bölgelerde mülteci olmasına neden oldu. Halen Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'de 4 milyonu aşkın kişi çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu mücadele devam ederken Türkiye'den giden gönüllüler de çocukların eğitim ve öğretimi için çalışmalar gerçekleştiriyor. İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı bu kapsamda rahmetli öğretmen Mülayim Tekin'in adını verdikleri okul ile çevredeki Suriyeli çocuklara eğitim-öğretim hizmeti sunuyor.

Okulda 550'si kız bin öğrenciye matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, Arapça, Kur’an-ı Kerim ve rehberlik eğitimleri verdiklerini söyleyen İnsan Vakfı'nın Suriye masası sorumlusu Muhammet Fuat Sarı, bu yıl bir ilke imza atarak okulda Türkçe dersi verdiklerini anlattı. Çoğu öğrencinin artık Türkçe konuşmaya başladığını dile getiren Sarı, "2 Haziran'da öğrencilerimize bir kapanış programı yaptık. Okulumuzun kapısından girdiğimizde bir grup öğrenci bizi Türkçe olarak karşıladı ve bazı konuşmalar icra ettiler. Kısa süreli bir eğitimle bu kadar yol kat etmeleri bizi de şaşırttı ve sevindirdi" diye konuştu.