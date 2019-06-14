Hayat Türkiye Festivali Moskovada başlıyor
KÜLTÜR SANAT

'Türkiye Festivali' Moskova'da başlıyor

"Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" çerçevesinde Türkiye'nin Rusya'daki en kapsamlı etkinliği "Türkiye Festivali" 14-16 Haziran'da Moskova'da yapılacak.

Haber Merkezi AA
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Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, İzvestiya’da düzenlediği basın toplantısında Türkiye Festivali’nin 14-16 Haziran’da Moskova’da Krasnaya Presnya Parkı’nda 12.00 ile 21.00 saatleri arasında düzenleneceğini bildirdi.

Rusya’nın değişik yerlerinde "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" çerçevesinde pek çok etkinlik düzenlediklerini hatırlatan Samsar, "Amacımız Rus halkına Türk tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini tanıtmak" dedi.

Moskova'nın kalbinde Türkiye yaşayacak

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festivalde pek çok etkinlikler yapılacağını anlatan Samsar, "Moskovalılar üç gün boyunca Türkiye’nin tarihi mekanları, mutfak kültürü, sanatı ve turizm potansiyeli hakkında bilgi sahibi olacaklar. Amacımız Moskova’nın kalbinde biraz Türkiye’yi yaşatmak. Önümüzdeki dönem Türkiye’ye daha fazla Rus turist çekme hedefindeyiz. Aslında bu, Rusya’da düzenlenmiş en geniş kapsamlı Türkiye etkinliği olarak kabul edilebilir" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Samsar, geçen yıl 100 binden fazla Rus'un Türkiye Festivali’ne katıldığını sözlerine ekledi.

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