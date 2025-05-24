Türkiye’de her 7-10 çiftten biri kısırlıkta: 'Erkek' faktörü görmezden geliniyor

Türkiye’de yaklaşık 2 milyon çiftin çocuk sahibi olamadığını ifade eden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Diri, kısırlığın genellikle sadece kadınlara atfedildiğini ve bu nedenle erkek kaynaklı kısırlığın toplumda yeterince dikkate alınmadığını belirtti. Ayrıca, yaygın ve basit bazı alışkanlıkların sperm kalitesini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Erken teşhis ve tedavi sayesinde, kısırlık riski taşıyan çiftlerin çocuk sahibi olma şansının artabileceğini vurguladı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 2 milyon çift, çocuk sahibi olmakta zorlanıyor. Korunmasız ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebelik gerçekleşmemesi, kısırlık (infertilite) tanısının temel kriteri olarak kabul ediliyor. Toplumda kısırlık görülme oranı ise %10 ila %15 arasında değişiyor.
Erkeklerde kısırlık ihmal edilmemeli
Çoğunlukla kadınların sorunu olarak bilinen kısırlıkta, erkek faktörü göz ardı edilmemeli. Kadınlara ait nedenler kadar erkeklere bağlı infertilite nedenleri de oldukça yaygın. Erkeklerde kısırlık, tek bir sebepten kaynaklanmıyor; genellikle birden fazla faktörün etkisiyle ortaya çıkıyor.
Kısırlıkta risk faktörleri: Sigara, stres ve daha fazlası
Erkek infertilitesini artıran başlıca risk faktörleri arasında sigara, alkol kullanımı, işlenmiş gıdalar, fast food beslenme, uyuşturucu maddeler ve bazı spor destek ürünleri yer alıyor. Ayrıca, aşırı stres, obezite ve dar iç çamaşırı kullanımı sperm kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Sık sauna veya hamam kullanımı da sperm yapısında bozulmaya yol açabilir.
En yaygın erkek kısırlığı nedenleri nelerdir?
Erken teşhis ve uzman müdahalesi hayat kurtarır
Kısırlık şüphesi olan erkeklerin vakit kaybetmeden üroloji uzmanına başvurması kritik. Günümüzde gelişen tıbbi yöntemler ve erken tanı sayesinde pek çok erkek tedavi ile baba olabiliyor.