Ölümcül kene virüsüne karşı mRNA aşısı geliştiriliyor

SCÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, havaların ısınmasıyla birlikte kırsalda ortaya çıkan ve yaklaşık 23 yıldır Türkiye'de ölümlere yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çetin, nisan ayıyla vakaların tekrar görülmeye başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Şu anda Orta ve Doğu Anadolu Bölgesi illerinde, Sivas, Yozgat, Tokat, Amasya, Giresun, Erzincan, Gümüşhane gibi illerde yoğun olmak üzere ülkemizde kene ısırma vakaları görülmeye başladı. Buna bağlı olarak KKKA hastalığı vakalarının hem ilimizde hem de çevre illerde meydana geldiğini ve gittikçe de artmaya başladığını görüyoruz. Mayıs ayından itibaren de kene popülasyonunun artmasından dolayı kene ısırma vakalarının artabileceğini ve buna bağlı olarak da KKKA hastalığı sayılarında artış olabileceğini öngörüyoruz. Vatandaşlarımızı mutlaka bu dönemlerde biraz daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Açık alanda aktivite yapan insanların bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Mesela piknik yaparken, tabiatta birtakım aktiviteler yaparken de o bölgede bir kene popülasyonun olabileceğini, bunların kendi üzerlerine çıkabileceğini ve onları ısırabileceğini düşünerek hareket etmelerinde fayda var. Bu noktadaki en önemli tedbirlerimizden bir tanesi özellikle otluk alanlarda, tabiatta mutlaka pantolon paçalarının çorapların içerisine sokulmasıdır. Yapılan araştırmalarda yüzde 60-70'e yakını vücuda, kenelerin pantolon paçalarından ve bacaklardan girip vücutta kendilerine uygun ortam bulmaya çalıştığını gösteriyor. İkincisi de açık renk giyinmek çok önemli."

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında önemli artış var

Prof. Dr. Çetin, kene popülasyonunda yalnızca Türkiye’de değil; Orta Doğu ülkeleri, Afrika’nın çeşitli bölgeleri ve Balkanlar’da da ciddi bir artış yaşandığını belirterek, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarının İran, Irak, Azerbaycan gibi ülkelerde yükselişe geçtiğini, bu nedenle halk sağlığı açısından acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Özellikle göçmen kuşların, hastalık bulaştıran keneleri farklı bölgelere taşıdığına dikkat çekti.





"Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde etkili ilaç geliştirme çalışmaları yapılıyor"

Dünyada şu an iki-üç yerde ciddi manada aşı çalışması yürütüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Çetin:

Başlangıçta denenen klasik yöntemle aşı olduğu için etkisi biraz daha azdı. Ancak şu anda üretilmeye çalışılan aşılar, mRNA teknolojisiyle üretildiği için etkisinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. İnşallah insan üzerindeki değerlendirmelerde böyle çıkarsa çok daha etkili olacaktır. Bu ikinci faz ve üçüncü faz çalışma aşamasında bu etkiyi bir şekilde görürsek, önümüzdeki yıllarda bu hastalığın da aynı Covid'de olduğu gibi aşısının uygulanmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca ilaç çalışmaları var. Özellikle de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin şu anki tedavisi direkt bir ilaçla değil, diğer hastalıklarda da kullanılan antiviral ilaçlarla yapılmaktadır. Ancak özellikle de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına çok daha etkili bir ilaç geliştirme çalışması da yine Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde birkaç konsorsiyumla yürütülüyor. Bizim de ülkemizden, hatta bizim üniversitemizden de öğretim üyelerinin bulunduğu konsorsiyumlarda çalışmalar devam ediyor" dedi.







