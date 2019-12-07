Hayat Türkiyede ilk kez Samsunda kurulacak Şifa Ormanı
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Türkiye’de ilk kez Samsun’da kurulacak

Türkiye’de ilk kez Samsun’da kurulacak: 'Şifa Ormanı'

Türkiye’de ilk defa Samsun’da ‘Şifa Ormanı’ kurulacak. Samsun Valisi Osman Kaymak, Kulacadağ Şifa Ormanı Mesire Yeri’nde incelemelerde bulundu. Vali Kaymak, Samsun Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Haber Merkezi İHA
Samsun Valisi Kaymak, 'Şifa Ormanı'nın inceledi.
Samsun Valisi Kaymak, 'Şifa Ormanı'nın inceledi.

Atakum ilçesi Kulacadağ mevkisinde 20 hektar ve 5 milyon TL maliyetle Türkiye’de ilk defa Samsun’da kurulacak olan Kulacadağ Şifa Ormanı Mesire Yeri hakkında Müdür Yardımcısı Özlem Avcı Güler’den brifing alan Samsun Valisi Osman Kaymak, daha sonra ormanı gezdi.

Türkiye’de ilk kez Samsun’da kurulacak
FOTOĞRAF 7
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Atakum ilçesi Kulacadağ mevkisinde 20 hektar ve 5 milyon TL maliyetle Türkiye'de ilk defa Samsun'da kurulacak olan Kulacadağ Şifa Ormanı Mesire Yeri hakkında Müdür Yardımcısı Özlem Avcı Güler'den brifing alan Vali Kaymak, daha sonra ormanı gezdi.
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Samsun Valisi, ziyaretçilerin tıbbi ve aromatik bitkilerle endüstriyel bir yapı olmadan insanların huzurlu, doğa ile iç içe olacağı ve tabiatın insana sundukları ile keyifli vakit geçirebilecekleri Kulacadağ Şifa Ormanı Mesire Yeri'ni gezerek incelemelerde bulundu.
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Türkiye’de ilk kez Samsun’da kurulacak
Türkiye'de ilk defa Samsun'da 'Şifa Ormanı' kurulacak.Samsun Valisi Osman Kaymak, Kulacadağ Şifa Ormanı Mesire Yeri'nde incelemelerde bulundu. Vali Kaymak, Samsun Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.


Samsun Valisi daha sonra, ziyaretçilerin tıbbi ve aromatik bitkilerle endüstriyel bir yapı olmadan insanların huzurlu, doğa ile iç içe olacağı ve tabiatın insana sundukları ile keyifli vakit geçirebilecekleri Kulacadağ Şifa Ormanı Mesire Yeri’ni gezerek incelemelerde bulundu.

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