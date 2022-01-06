Hayat Areda Survey Türkiyede insanların en çok korktuğu konuları araştırdı
AKTÜEL

Areda Survey Türkiye'de insanların en çok korktuğu konuları araştırdı

2021 pandemi, doğal afetler, küresel ekonomik kriz ve birçok konuda tüm dünyanın sınandığı bir yıl oldu. Araştırma şirketi Areda Survey, günlük kaygıların arttığı bu dönemde, Türkiye'de insanların en çok korktuğu başlıkları belirledi. Araştırmada katılımcılara "En büyük korkunuz nedir" sorusu yöneltildi ve yüzde 51,8 ile 'sevdiklerimi kaybetmek' cevabı ilk sırada yer aldı.

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Haber Merkezi DHA
Türkiye’de insanların en çok korktuğu konular araştırıldı
Arşiv

Areda Survey, Türkiye'yi temsil eden bin 100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye'de insanların sırasıyla en çok korktuğu diğer başlıklar ise, yüzde 13 ile günaha girmek, yüzde 9,4 ile yoksul kalmak, yüzde 8,2 ile iftiraya uğramak, yüzde 4,3 ile doğal afetler sebebiyle zarar görmek ve yüzde 3,6 ile başarısızlık olarak sıralandı.

En büyük korkunuz nedir?
En büyük korkunuz nedir?

Yüzde 51,8 oranı ile insanlar sevdiklerini kaybetmekten korkuyor

Araştırmaya göre, Türkiye’de insanların en çok korktuğu konuların başında yüzde 51,8 oranı ile "sevdiklerini kaybetme" korkusu geliyor.

Uzmanlara göre olumsuz düşüncelerin temelinde genellikle insanların içinde gelişip büyüyerek hayatlarını kontrol altına alan korkuları yatıyor.

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