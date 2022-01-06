Areda Survey Türkiye'de insanların en çok korktuğu konuları araştırdı

Areda Survey, Türkiye'yi temsil eden bin 100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye'de insanların sırasıyla en çok korktuğu diğer başlıklar ise, yüzde 13 ile günaha girmek, yüzde 9,4 ile yoksul kalmak, yüzde 8,2 ile iftiraya uğramak, yüzde 4,3 ile doğal afetler sebebiyle zarar görmek ve yüzde 3,6 ile başarısızlık olarak sıralandı.

En büyük korkunuz nedir?

Yüzde 51,8 oranı ile insanlar sevdiklerini kaybetmekten korkuyor

Araştırmaya göre, Türkiye’de insanların en çok korktuğu konuların başında yüzde 51,8 oranı ile

korkusu geliyor.

Uzmanlara göre olumsuz düşüncelerin temelinde genellikle insanların içinde gelişip büyüyerek hayatlarını kontrol altına alan korkuları yatıyor.

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