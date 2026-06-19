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Türkiye'den altı üniversite ilk 500'de

Türkiye'den altı üniversite ilk 500'de

04:0019/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
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Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS), 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nı açıkladı.

Dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 1504 üniversitenin değerlendirildiği listede Türkiye'den 6 üniversite ilk 500'e, 11 üniversite ise ilk 1000'e girmeyi başardı. Türk üniversiteleri arasında en yüksek sırada 279'uncu olan İstanbul Teknik Üniversitesi yer aldı. İTÜ'yü 305'inci sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 329'uncu sıradaki Koç Üniversitesi, 345'inci sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 357'nci sıradaki Sabancı Üniversitesi ve 454'üncü sıradaki Bilkent Üniversitesi izledi. Hacettepe, İstanbul, Yıldız Teknik, Ankara ve Gebze Teknik üniversiteleri de ilk 1000'e giren diğer Türk üniversiteleri oldu. "İşveren itibarı" kategorisinde ODTÜ 63'üncü, İTÜ 73'üncü, Boğaziçi Üniversitesi ise 75'inci sıraya yerleşerek dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girdi. Boğaziçi Üniversitesi, mezun istihdam başarısı göstergesinde de dünyada 93'üncü sırada yer aldı.




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