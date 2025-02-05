Türkiye’den Mısır’a ait 152 eser iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi’nin katılımıyla düzenlenen törende, iki ülke arasında turizm iş birliğini güçlendirecek “Turizm Alanında Mutabakat Zaptı” imzalandı. Eserlerin, Türkiye’ye 1998 yılında gelen yabancı uyruklu bir kişinin internet üzerinden ve yurt dışı seyahatlerinde edindiği, ürünleri yasa dışı şekilde ele geçirdiği tespit edildi. Mısır kökenli olduğu belirlenen ve M.Ö. 2000 yılına tarihlenen kolye parçaları, bronz, cam ve taş amuletlerden oluşan 152 eser, Mısır yetkililerine teslim edildi.