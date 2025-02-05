Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Türkiye’den Mısır’a ait 152 eser iade edildi

Türkiye’den Mısır’a ait 152 eser iade edildi

04:005/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılında Türkiye’den Mısır’a ait 152 tarihi eseri iade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi’nin katılımıyla düzenlenen törende, iki ülke arasında turizm iş birliğini güçlendirecek “Turizm Alanında Mutabakat Zaptı” imzalandı. Eserlerin, Türkiye’ye 1998 yılında gelen yabancı uyruklu bir kişinin internet üzerinden ve yurt dışı seyahatlerinde edindiği, ürünleri yasa dışı şekilde ele geçirdiği tespit edildi. Mısır kökenli olduğu belirlenen ve M.Ö. 2000 yılına tarihlenen kolye parçaları, bronz, cam ve taş amuletlerden oluşan 152 eser, Mısır yetkililerine teslim edildi.



#Aktüel
#Hayat
#Mısır

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Darphane UTTS maliyetini açıkladı: Gerçekten 5 TL mi?