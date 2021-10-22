Hayat Türkiyenin girişimi sonuç verdi Fatih tuğralı vakfiyenin satışı durduruldu
KÜLTÜR SANAT

Türkiye'nin girişimi sonuç verdi: Fatih tuğralı 'vakfiye'nin satışı durduruldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün müzayedede satışa çıkarılacağı duyurulan, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesi, Türkiye'nin girişimleriyle satıştan çekildi.

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Haber Merkezi DHA
Türkiyenin girişimi sonuç verdi: Fatih tuğralı vakfiyenin satışı durduruldu
Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesinin satışı durduruldu.

Balıkesir'de bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) vakfiye, İngiltere’nin başkenti Londra'da bugün müzayedeye çıkarılacaktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğ Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu belirlendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da bilinen 'vakfiye'nin kayıp olduğu tespit edildi.

DHA

SATIŞI DURDURULDU

Yıllardır aranan vakfiyenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye, iade süreci için çalışma başlattı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıkları, Interpol'e eserin iadesi için başvuruda bulundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları ayrıca müzayede evi ile de görüştü.

  • Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi ve bugün vakfiyenin satıştan çekildiği bilgisi alındı. Türkiye'nin girişimleri sonucu vakfiyenin satışı durdurulurken, süreç ve resmi yazışmaların takip edildiği belirtildi.

DHA

AÇILIŞ FİYATI 980 BİN TL

Fatih Sultan Mehmet Han tuğralı vakfiye 'Besmele' ile başlıyor. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen vakfiyenin son satırında da tarih yer alıyor. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin müzayede açılış fiyatı ise 80 bin paunt (980 bin TL) olarak açıklanmıştı.

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