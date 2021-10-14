Hayat Vakfiye için Interpol devrede
AKTÜEL

Vakfiye için Interpol devrede

Türkiye, Londra’da müzayedede satışa çıkarılacak Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrası bulunan ‘vakfiye’ için Interpol’e başvurdu. Zağanos Paşa Vakfı’nın vakfiyesi, 1918-1920 yıllarında İngilizler’in İstanbul’u işgali sırasında kaçırılmıştı. Esere 980 bin TL değer biçiliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Vakfiye için Interpol devrede
Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrasının Londra'da müzayedede satışa çıkarılacağı duyuruldu

İngiltere’nin başkenti Londra’da “Exceptional Islamic Ottoman & Indian Art Sale” adlı müzayede satışa çıkarılacağı duyurulan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı’nın vakfiyesinin, İngilizler’in İstanbul’u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu değerlendirildi. Eserin Türkiye’ye iadesi için Interpol nezdinde çalışma başlattı.

Arşiv
Arşiv

DEĞERİ 980 BİN TL

Zağanos Paşa Vakfı’nın kuruluş amacı ve şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) vakfiye, 21 Ekim’de müzayedeye çıkacaktı. Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrası bulunan vakfiye ‘Besmele’ ile başlıyor. Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Eserin açılış fiyatının 80 bin paund (980 bin TL) olduğu belirtildi.

Fatih’in fermanı Londra’da satışta: Açılış fiyatı bir milyon lira
DÜNYA
Fatih’in fermanı Londra’da satışta: Açılış fiyatı bir milyon lira

İSTANBUL’UN İŞGALİNDE KAÇIRILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin 1918-1920’li yıllarında İngilizler’in İstanbul’u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu değerlendirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Zağanos Paşa Vakfı’nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece ‘vakıf senedi’ olarak da bilinen ‘vakfiye’nin kayıp olduğu belirtildi. Yıllardır aranan vakfiyenin iadesi için Interpol’e başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

Tarihi eserden gelen servete operasyon
GÜNDEM
Tarihi eserden gelen servete operasyon
Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.