Hayat Türkmen takıları görücüye çıktı
KÜLTÜR SANAT

Türkmen takıları görücüye çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSMEK iş birliğinde, Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Dilfiruz Türkmen Takıları” sergisi açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkmen takıları görücüye çıktı
Dilfiruz Türkmen Takıları” sergisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSMEK iş birliğinde, Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Dilfiruz Türkmen Takıları” sergisi açıldı. Geleneksel takılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatkarı Zafer Karazeybek tarafından kemik, kuru karanfil, boynuz, hurma çekirdeği, sedef ve kuka ağacından hazırlanarak kolye, küpe, kemer, yaka iğnesi olarak kullanıma uygun hale getirildi. Koleksiyonda yer alan ve yaklaşık 130 farklı konudan esinlenerek hazırlanan 120 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkmenlerin yıllar boyunca türeyiş, bereket, dua, hastalıklardan ve kötülüklerden korunma gibi amaçlarla kullandığı sembollerden izler taşıyan eserlerin yer aldığı sergi Bursalılardan ilgi gördü. Sergi 6 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.

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