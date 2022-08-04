Türkmen takıları görücüye çıktı

‘Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya’ Belgeselinin ön gösterimi yayınlandı

İstanbul Valiliği 86 yıllık aradan sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Valilik tarafından Ayasofya'nın ibadete açılışının 2'nci yılı dolayısıyla 'Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya' belgeseli hazırlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin röportajlarının yer aldığı belgeselde, Ayasofya'nın ibadete açılışına ilişkin hazırlıklar ve sonrasında yaşananlara dair çok özel görüntü ve çekimler yer alıyor. Vali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, adeta görsel bir arşiv niteliği taşıyor.





