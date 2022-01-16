Hayat Tuvallerde İstanbul
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Tuvallerde İstanbul

Artam Antik A.Ş’nin 40. Yıl etkinlikleri kapsamında açılan sergideki tablolar bir kitapta toplandı. Tuvallerde İstanbul adlı sergiyle aynı isme taşıyan kitapta Kapalı Çarşı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Kız Kulesi, Beyazıt, Göksu Deresi, Yeşilköy ve Boğaz’ın İstanbul tepelerinden tuvallere taşınmış manzaralar ve sergiye giremeyen tablolar yer alıyor.

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R. Rüveyda Okumuş Yeni Şafak
​ Tuvallerde İstanbul
26 Kasım-22 Aralık 2021 tarihleri arasında Maçka’da bulunan Antik Palace’ta sanatseverlerle buluşan sergi, Artam’ın 40 yıl boyunca düzenlediği müzayedelerinden önemli koleksiyonlara giden İstanbul temalı eserlerden bir seçki sundu.

Artam Antik A.Ş.’nin 40. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği ve klasik resmin tüm görkemini gözler önüne seren “Tuvallerde İstanbul” sergisinin referans niteliğindeki kitabı yayımlandı. 26 Kasım-22 Aralık 2021 tarihleri arasında Maçka’da bulunan Antik Palace’ta sanatseverlerle buluşan sergi, Artam’ın 40 yıl boyunca düzenlediği müzayedelerinden önemli koleksiyonlara giden İstanbul temalı eserlerden bir seçki sundu. Sergide Fausto Zonaro’dan Germain Fabius Brest’e, Hoca Ali Rıza’dan Hikmet Onat’a ve Şevket Dağ’a kadar Türk klasik resminin ustalarının, 1600’lü yıllardan 1900’lerin sonlarına tarihlenen, İstanbul betimlemeleri bir araya geldi. Söz konusu sergide Kapalı Çarşı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Kız Kulesi, Beyazıt, Göksu Deresi, Yeşilköy ve Boğaz’ın İstanbul tepelerinden tuvallere taşınmış manzaralar yer almıştı.

365 RESİMDEN OLUŞAN KİTAP

  • Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kitap, sergiyi okura adeta tekrar yaşatmasının yanı sıra Türk resminde İstanbul temalı önemli pek çok çalışmayı da bir araya getiriyor. Sergide yer alamayan yapıtları da sunan ve toplamda 365 resimden oluşan kitap, Artam Antik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Artam’ın önsözüyle açılıyor. Artam yazısında şunları söylüyor: “Geçmişte bir yolculuğa çıkaran ‘Tuvallerde İstanbul’, bu kadim kentin yüzyıllar boyunca ayakta kalan güzelliklerine, değişimlerine, yaşamına tanıklık etmemizi sağlıyor. Sergimizin büyük bir heyecanla yürüttüğümüz hazırlık aşamasında bizler de geçmişe gittik. Tüm bu yapıtları keşfettiğimiz, gördüğümüz o ilk anları hatırladık; onların yeni evlerine uzanan yolculuklarını anımsadık. Her bir eserin doğru kişilere ulaşmasının bizi ne denli tatmin ettiğini bir kez daha fark ettik. Sergimize eşlik eden bu yayın da yine bir referans kitap olarak hazırlandı. Sergide sunamadığımız İstanbul temalı yapıtları da yan yana getirdi.”

Tuvallerde İstanbul başlıklı 392 sayfadan oluşan özel ciltli kitabın metinlerinde ise Prof. Dr. Kıymet Giray’ın imzası yer alıyor. “Tuvallerde İstanbul”un İstanbul tarihinin 17. yüzyıldan başlayarak üç yüzyıl boyunca yapılmış olan sanat eserleriyle gözler önüne serildiğini belirten Giray “İstanbul’un üç yüzyıllık tarihi gelişimine tanık olan yabancı ve Türk ressamların tuvallerinde resimledikleri eşsiz manzaralara hayran olmak, aynı zamanda kentin tarihi belleğini ve sanatın tarihinin dönemlerini algılamak ve anlamaktır” diyor.

RESSAMLARIN YAŞAM ÖYKÜLERİ

  • Giray, “Oryantalist ressamların fırçasından İstanbul”, “Türk resminde klasik önemin doğa tutkusu, romantik manzara resimleri”, “Türk resminin klasik ustaları”, “Güzel Sanatlar Akademisi’nin ilk mezunlar”, “İstanbul manzaralarında empresyonist yansımalar atmosferin ışık ve renkleri”, “Çağdaşlaşma sürecinde dışavurumcu yorumlar, analitik çözümlemeler” başlıkları altında, İstanbul’un Avrupalı oryantalist ressamlardan asker ressamlara, klasik ustalardan çağdaşlara değin pek çok kuşak, akım üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde anlatıyor. Kıymet Giray ayrıca kitapta yer verilen tüm sanatçıların yaşam öyküleri ve sanat anlayışlarını detaylı bir şekilde ele alıyor.
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