​Üç neslin Hasan Çelebisi

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Hüsn-i hat sanatında adı ülkemiz sınırlarını aşmış, yaşayan insan hazinesi Reisü’l-Hattatîn (Hattatların Reisi) Hasan Çelebi’nin Ketebehu Hasan Çelebi Retrospektif Sergisi Fatih Belediye’nin Kadırga Sanat Galerileri’nde açıldı.

Hocaları Mustafa Halim Özyazıcı, Hamit Aytaç ve Kemal Batanay’dan meşk ettiği yazıları dünyanın dört bir tarafından yüzlerce öğrenciye aktaran hattat Hasan Çelebi, şüphesiz Türk hat sanat tarihinde önemli mihenk taşlarından biridir.

Ketebehu Hasan Çelebi Retrospektif Sergisi, Hasan Çelebi’nin ömrünü adadığı ve gelecek kuşaklara aktardığı Hüsn-i hat eserlerini bir araya getirdi. Farklı koleksiyonerlerden derlenerek hazırlanan sergide Hasan Çelebi’nin hocaları ve öğrencilerinin eserleri de yer alıyor. Farklı yazı çeşitlerinin bulunduğu sergide talik, celi divanı, sülüs, nesih, muhakkak yazı örnekleri ve yazı kalıpları bulunuyor.

25 KOLEKSİYONERDEN DERLENMİŞ

25 koleksiyonerden derlenerek hazırlanan sergi ziyaretçilere hayatını sanatına adamış, hattat Çelebi’nin tarihe yayılmış Hüsn-i hat eserlerini izleme imkânı sunuyor. Sergide Albayrak Hat Koleksiyonu’nda bulunan 8 eser de yer alıyor. Hasan Çelebi’nin kendisi, hocaları, ve öğrencileri olmak üzere 3 kuşaktan hattatın 200’den fazla eseri sergide bir araya gelmiş oldu. Fatih Ömeroğlu küratörlüğünde düzenlenen sergiye dair bir katalog da hazırlandı. 24 Aralık’a kadar açık olacak sergi Kadırga’da sanatseverleri bekliyor.

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Hasan Çelebi, 1937 yılında Erzurum’un Oltu ilçesi’ne bağlı İnci Köyü’nde dünyaya geldi. Okuma-yazmayı öğrenirken, bir yandan da Kur‘an-ı Kerim’i hıfzetti. 1954 yılında dinî eğitim almak üzere İstanbul’a gitti. Üçbaş ve Çinili medreselerinde Arapça ve din dersleri aldıktan sonra 1956’da müezzin olarak Üsküdar Mihrimâh Sultan Cami’ne tayin edildi. Muhtelif camilerde imam hatiplik vazifesinde bulundu.

ÖDÜLLÜ HATTAT

1964 yılından itibaren hattat Halim Özyazıcı, Hamit Aytaç ve Kemal Batanay’dan hat meşkeden Hasan Çelebi, 1975 yılında Hamit Bey’den sülüs ve nesih, 1981 yılında da Kemal Batanay’dan ta’lik ve rik’a icazetleri aldı. 1981 yılında İslam Konferansı Teşkilatı’nın yazılarını yazmak için Cidde’de, 1983 yılında da Mescid-i Nebî’nin yazılarının tamiri için Medine’de çalışmak üzere görevlendirildi 1982 yılında ilk kişisel sergisini IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi - İslam Konferansı)’da; daha sonraki sergilerini de 1984 yılında Kuala Lumpur- Malezya’da, 1985 yılında da Ürdün’ün başkenti Amman’da açtı. 1987 yılında Kuba Mescidi’nin yazılarını yazmak üzere bir yıl süreyle Medine‘de bulundu. 1994 yılında “Hat Sanatında 30. Yıl” sergisini açtı. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında pek çok karma sergiye iştirak etti. Bunların yanı sıra özel koleksiyonlarda çok sayıda eseri bulunan Hasan Çelebi’nin ayrıca yurt içinde ve yurt dışında yeni yapılmış ya da restore edilen birçok camide de muhtelif yazıları bulunmaktadır. 1976 yılında başlatmış olduğu Hat derslerinde yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere yüze yakın sayıda talebesine icazet vermiştir. Geleneksel meşklerin yanısıra, yurtdışındaki öğrencilerine mektup aracılığı ile de dersler vermiştir. IRCICA’nın üç yılda bir düzenlemiş olduğu Uluslararası Hat Yarışmalarında da jüri üyeliği bulunmaktadır. 2008 yılında Kültür Bakanlığı tarafından sanata hizmet ödülü verilmiştir. 2010 yılında yine Kültür Bakanlığı ve UNESCO tarafından yaşayan insan hazineleri ödülüne layık görülmüştür. 2011 yılında geleneksel sanatlar dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük ödülüne layık görülmüştür.