Hayat Üç şehirde gelecek turizmde
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Üç şehirde gelecek turizmde

Bugüne kadar 16 turizm projesi hayata geçiren Gelecek Turizmde, 2020’de destekleyeceği projeleri seçmek üzere, bölgelerin doğasını, kültürünü, tarihi yerlerini ve ürün çeşitliliğini turizme kazandırmayı hedefleyen başvuruları sonuçlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında devam eden Gelecek Turizmde 13 yıldır yoluna devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında yerel değerleri ortaya çıkaran, koruma altına alınmasını sağlayan ve turizme kazandıran Gelecek Turizmde’nin 2020’de desteklenecek üç şehir belli oldu. Proje kapsamında “Kars Peynir Rotası” ile Kars, “Aromatik Bitkiler Evi Köyceğiz” ile Muğla ve “Ayancık’ta Ketenin Yolculuğu” ile Sinop şehirlerinde projeler hayata geçirilecek.

KAFKAS PEYNİRİNE YENİ ROTA

Kafkas peynircilik kültürü, “Kars Peynir Rotası” projesiyle yeniden hayat buluyor. Etkinlik sayesinde bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, unutulmuş yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında, bir gastronomi (peynir) rotası geliştirilecek. Ayrıca Kars’ın peynir envanteri için tur programları hazırlanacak, “Gelenekten Geleceğe Yerel Peynir Festivali” düzenlenecek ve rota üzerine bir kitap yayınlanacak.

KÖYCEĞİZ TARİHİYLE TANIŞIYOR

Tıbbi ve aromatik bitki zenginliğini koruyarak tanıtacak olan proje ile yöre halkıyla birlikte toplum temelli turizme katkıda bulunulması amaçlanıyor. 1932 yılında inşa edilmiş geleneksel bir konak, “Aromatik Bitkiler Evi” olarak hazırlanacak. Burada sığla ağacı gibi yöreye özgü bitki ve ağaçlardan aromaterapi yağları üretilecek.

AYANCIK’TA KETENİN YOLCULUĞU

  • Sinop’un Ayancık ilçesinde geleneksel bir ürün olan keten ve keten ipi yapma sanatının, “Ayancık’ta Ketenin Yolculuğu” projesiyle yeniden canlanması ve turizme kazandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında bir “keten rotası” oluşturulması planlanıyor. Keten ipi yapan son ustaların gençlerle bir araya gelerek, sanatlarını öğretmeleri ve genç ustalar yetiştirmeleri planlanıyor. Dokumacılık ve ip yapımını daha bilinir hale getirmek üzere, atölyelerde üretilen ürünlerin sergi ve satışı için el sanatları merkezi oluşturulacak. Keten tarımı yapılan köylere ziyaretçi ulaşımı sağlanarak ziyaretçiler Ayancık’ın doğal güzellikleri ile buluşturulacak. Ayrıca geleneksel “Kültür, Keten ve Ahşap Festivali”’nde ustaların eserlerini halkla buluşturmalarına destek olunacak.
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