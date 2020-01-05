Üç şehirde gelecek turizmde

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında devam eden Gelecek Turizmde 13 yıldır yoluna devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında yerel değerleri ortaya çıkaran, koruma altına alınmasını sağlayan ve turizme kazandıran Gelecek Turizmde’nin 2020’de desteklenecek üç şehir belli oldu. Proje kapsamında “Kars Peynir Rotası” ile Kars, “Aromatik Bitkiler Evi Köyceğiz” ile Muğla ve “Ayancık’ta Ketenin Yolculuğu” ile Sinop şehirlerinde projeler hayata geçirilecek.

KAFKAS PEYNİRİNE YENİ ROTA

Kafkas peynircilik kültürü, “Kars Peynir Rotası” projesiyle yeniden hayat buluyor. Etkinlik sayesinde bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, unutulmuş yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında, bir gastronomi (peynir) rotası geliştirilecek. Ayrıca Kars’ın peynir envanteri için tur programları hazırlanacak, “Gelenekten Geleceğe Yerel Peynir Festivali” düzenlenecek ve rota üzerine bir kitap yayınlanacak.

KÖYCEĞİZ TARİHİYLE TANIŞIYOR

Tıbbi ve aromatik bitki zenginliğini koruyarak tanıtacak olan proje ile yöre halkıyla birlikte toplum temelli turizme katkıda bulunulması amaçlanıyor. 1932 yılında inşa edilmiş geleneksel bir konak, “Aromatik Bitkiler Evi” olarak hazırlanacak. Burada sığla ağacı gibi yöreye özgü bitki ve ağaçlardan aromaterapi yağları üretilecek.

AYANCIK’TA KETENİN YOLCULUĞU