Üç yıllık hasret son buldu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda her gün elinde çiçeklerle bekleyen Suriyeli Enes Huleyf, 3 yıldır görmediği ailesine kavuştu.

Evraklarında yaşanan sorun sebebiyle bir haftadır Türkiye’ye sığınmayı bekleyen ailenin sorunu çözüldü. İlk olarak ailenin eşyaları Türkiye’ye ulaşırken, daha sonra büyük bekleyiş başladı. Cilvegözü Sınır Kapısı’nda ailenin görünmesinin ardından Enes Huleyf ve ailesinin yıllardır beklediği sahne yaşandı. Üç yılın özlemini yaşayan aile bireyleri, birbirlerine uzun uzun sarılırken, gözyaşları da adeta sel oldu.

DHA

Erdoğan’a teşekkürlerimi iletiyorum

Eşi Nur Tebuş ve çocukları Nizar ile Halla’ya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Enes Huleyf, “Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir haftadır benimle oldunuz. Türkiye’ye ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

AA

Huleyf’in eşi Nur Terbus da mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Çok yoruldum çok bekledim ama sonunda eşime kavuştum.”

Uzun süreli ayrılığın ardından çocuklar babalarına sıkıca sarılırken, sonrasında aile mutlu bir şekilde evinin yolunu tuttu.

AA

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