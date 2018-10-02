Hayat Üç yıllık hasret son buldu
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Üç yıllık hasret son buldu

Suriye’de yaşanan iç savaş sebebiyle üç senedir ailesine hasret yaşayan ve bir haftadır Cilvegözü Sınır Kapısı’nda ellerinde çiçeklerle bekleyen Enes Huleyf’in hasreti sona erdi.

Haber Merkezi IHA
Enes Huleyf, ailesini çiçeklerle karşıladı.
Enes Huleyf, ailesini çiçeklerle karşıladı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda her gün elinde çiçeklerle bekleyen Suriyeli Enes Huleyf, 3 yıldır görmediği ailesine kavuştu.

Evraklarında yaşanan sorun sebebiyle bir haftadır Türkiye’ye sığınmayı bekleyen ailenin sorunu çözüldü. İlk olarak ailenin eşyaları Türkiye’ye ulaşırken, daha sonra büyük bekleyiş başladı. Cilvegözü Sınır Kapısı’nda ailenin görünmesinin ardından Enes Huleyf ve ailesinin yıllardır beklediği sahne yaşandı. Üç yılın özlemini yaşayan aile bireyleri, birbirlerine uzun uzun sarılırken, gözyaşları da adeta sel oldu.

DHA

Erdoğan’a teşekkürlerimi iletiyorum

Eşi Nur Tebuş ve çocukları Nizar ile Halla’ya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Enes Huleyf, “Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir haftadır benimle oldunuz. Türkiye’ye ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

AA

Huleyf’in eşi Nur Terbus da mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Çok yoruldum çok bekledim ama sonunda eşime kavuştum.”

Uzun süreli ayrılığın ardından çocuklar babalarına sıkıca sarılırken, sonrasında aile mutlu bir şekilde evinin yolunu tuttu.

AA

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