Ucuz Romancılar okurlarını arıyor

Gizem Çevirmezoğlu





Türk edebiyatının en özgün ve yaratıcı kalemlerinden biri olarak kabul edilen Murat Menteş, yeni romanı “Ucuz Romancılar” ile okurlarını her zamanki gibi sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor. Menteş’in romanları, alışılmışın dışında kurguları ve karakterleriyle, sayfalar boyunca bir an olsun dinmeyen temposuyla ve kapağını kapattığında okura “O neydi be?!” dedirten absürtlükleriyle biliniyor. “Ucuz Romancılar” da bu geleneği sürdürüyor ve okurlarını farklı evrenler arasında gidip gelen absürt bir dünyanın içine konuk ediyor.

MENTEŞ SERBES VE CANIGÜZ

Roman, gerçek hayattan da tanıdığımız ve kitapları ilgiyle okunan Alper Canıgüz, Murat Menteş ve Emrah Serbes’in “ucuz romancı” versiyonlarının yazamama sorunlarına çözüm arayışıyla başlıyor. Bu üç yazar, bir araya gelerek yazma yetilerini geri kazanmak için en az onlar kadar ünlü olan ama hiçbir yazar tıkanması emaresi göstermeden takır takır yazmaya devam eden Hakan Günday’a başvurmaya karar veriyorlar ve Günday’ın önerisi üzerine kendilerini rüyalar âleminde bir dizi maceranın ortasında buluyorlar. Roman boyunca, okurlar tanıyıp sevdikleri yazarların adlarını taşıyan karakterlerle karşılaşıyor ve onların paralel evrenlerdeki yaşamlarına tanık oluyor.

ROMAN KARAKTERLERİ DE BULUŞTU

Menteş, romanında sadece gerçek yazarları değil, aynı zamanda onların yarattığı kurgusal karakterleri de kullanıyor. Ruhi Mücerret, Behzat Ç. ve Alper Kamu gibi karakterler, romanın belirli bölümlerinde boy gösteriyor ve yazarların maceralarına eşlik ediyor. Bu karakterlerin varlığı ve yazarlarla etkileşimleri, romanın absürt ve fantastik atmosferini daha da güçlendiriyor.

“Ucuz Romancılar”, Menteş’in daha önce kaleme aldığı kitaplardan alışkın olduğumuz o kendine has üslubunu ve yenilikçi yaklaşımını yansıtan bir roman. Yazar, her romanında olduğu gibi, bu eserinde de okurlarını şaşırtmayı başarıyor. Temposu hiç düşmeyen, sürükleyici ve eğlenceli bir hikâye sunuyor “Ucuz Romancılar”. Menteş’in hayal gücü ve yaratıcılığı, son romanını da diğer romanları gibi benzersiz kılıyor. Benzersizlik konusunda birbirlerine benziyorlar.

ABSÜRD VE FANTASTİK BİR ROMAN

Yazarın diğer kitaplarının da yayıncılığını üstlenen Alfa Yayınları tarafından okurla buluşturulan “Ucuz Romancılar”, okurlarını absürt ve fantastik bir dünyada unutulmaz bir maceraya davet ediyor.

Böyle bir kitabı neden yazdığını ise kitabın sonunda açıklıyor Menteş: “Düşündüm Hüseyin Rahmi (1864-1944), bir roman yazsaydı.. Karakterlerden birine kendi adını verseydi.. Diğerlerine de faraza Yakup Kadri ( 1889-1974), Refik Halid ( 1888-1965) , Halid Ziya ( 1866-1945) deseydi nasıl olurdu? Böyle bir roman edebiyatın olanakları hakkında ufkumuzu açardı heralde.Kurmacadan adeta bir tecrübe semeresi, hatıra tadı alınmış olurdu. Romancıların hayalgücünü kendi üzerlerinde test etmeleri farklı, yeni bir kanat açardı.”

Umarız Murat Menteş’in hayranlarını memnun edecek ve yeni okurların dikkatini üzerine çekecek bir kitap olur.







