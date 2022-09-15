Hayat Ümit Meriç torunu için yazdı
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Ümit Meriç torunu için yazdı

Yazar Ümit Meriç’in torunu Musa Cemil için kaleme aldığı “Hayatımdan Hayvan Hikâyeleri”, sekiz gerçek hikâyeden oluşuyor. Birbirinden farklı hayvanların başrolde olduğu bu ilham veren hikâyeler, çocuklara sevgi, yardımlaşma, paylaşma, iyilik gibi hasletleri anlatıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Meriç torunu için yazdı
Hayatımdan Hayvan Hikayeleri Ümit Meriç Çiz. Melike Tan Ketebe Yayınları, 2022, 48 sayfa

Yazar Ümit Meriç’in torunu Musa Cemil için kaleme aldığı “Hayatımdan Hayvan Hikâyeleri”, sekiz gerçek hikâyeden oluşuyor. Birbirinden farklı hayvanların başrolde olduğu bu ilham veren hikâyeler, çocuklara sevgi, yardımlaşma, paylaşma, iyilik gibi hasletleri anlatıyor.

Genç nesil çizerlerden Melike Tan’ın birbirinden güzel çizimleriyle renklendirdiği kitapla aslında bir anneannenin torununa anlattığı özel hikâyeler tüm çocuklarla paylaşılıyor. Ümit Meriç’in sımsıcak hikâyeleri torununa sevgi dolu bir tonda seslenip anlattığı nasihatleri okurken hem yetişkinlerin hem de çocukların hayvanlara karşı bakış açısı değişiyor ve içleri ısınıyor.

Üç yaş ve üstü için uygun olan “Hayatımdan Hayvan Hikâyeleri”ni çocuklarınıza masal gibi okuyabilir, onların hayvanlarla kurduğu bağı erken yaşta güçlendirebilirsiniz.

1 GB Adalet nDilge Güney nTudem Yayınları nEylül 2022 ,144 sayfa
1 GB Adalet nDilge Güney nTudem Yayınları nEylül 2022 ,144 sayfa

Adaletin gücü ‘’gigabaytlarla’’ ölçülemez

  • Mavisu Demirağ’ın çizdiği ödüllü yazar Dilge Güney’in kaleme aldığı, “1 GB Adalet” isimli kitap Tudem Yayın etiketiyle raflardakini yerini aldı. 1 GB Adalet, okurları çetrefilli bir bisiklet hırsızlığı davasının görüldüğü kalabalık bir duruşma salonuna davet ediyor; biri insan, diğeri ise insandan ayırt edilmesi imkânsız bir robot olan iki şüpheliyle baş başa bırakıyor. Gelişen yapay zekâ teknolojilerinin gölgesinde giderek karmaşıklaşan insan-robot ilişkilerini farklı perspektiflerden ele alan roman, gerçekle kurmaca arasında gidip gelen satırlarında geleceğin dünyasına dair önemli varsayımlarda bulunuyor. Kitap, insan ve ‘’çocuk’’ hakları özelinde ceza ve adalet sistemi hususunda okuru derin sorgulamalara itiyor. Ayrıca sınıfsal farklılıklara bağlı olarak ortaya çıkan sosyal adaletsizlik ve hak ihlalleri gibi konulara temas etmeyi de ihmal etmiyor. 12 yaş ve üzeri içindir.
Riko ve Oscar nAndreas Steinhöfel nTudem YayınlarınEylül 2022, 1392 sayfa
Riko ve Oscar nAndreas Steinhöfel nTudem YayınlarınEylül 2022, 1392 sayfa

Ebedi dostlar Riko ve Oscar

Sıkı dostlar Riko ve Oskar’ın maceraları bu kez set hâlinde okurun karşısında. Ödüllü Alman yazar Andreas Steinhöfel’in klasikleşen serisi “Riko ve Oskar’’, beş kitaplık özel bir setle raflardaki yerini aldı. Steinhöfel’in klasikleşen serisi; Riko, Oskar ve Derin Gölgeler, Defolu Kalpler, Çalıntı Taş, Gökteki Cennet ve Devasa Bir Hata isimli 5 kitaptan oluşuyor. Ezelî ve ebedî dostluklarıyla ezberleri bozan iki kafadarın birbirinden sürükleyici beş ayrı macerasına yer veren set, polisiye filmlere şapka çıkartan çok katmanlı kurgusuyla merak duygumuzu körüklemekten vazgeçmiyor. Otuzdan fazla dile çevrilerek hem çocukların hem de yetişkinlerin gönlünü çelen kitaplar, Peter Schössow’un karakteristik resimleriyle anlatısını güçlendiriyor. Seri, derin yetenekli Riko ile can dostu Oskar’ın sınır tanımaz arkadaşlıkları etrafında gelişen curcunalı ve bol kovalamacalı maceraları konu ediniyor.


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