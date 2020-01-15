Umre için kayıt zamanı

Diyanet İşleri Başkanlığının umre kayıtları başladı. Ramazan umresi turları için kayıtlar 3 Nisan, şevval için ise 24 Nisan’da sona erecek. Ramazan ayı turları, yürüme mesafeli 14 ve 30, servisli 15, 20, 30 ve 35 gün süreli düzenlenecek. Umre turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinden inceleyebilecekleri programlar dahilinde ilgili bankalara ücretlerini yatırarak, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilecek.
TUR FİYATLARI
- Mekke-i Mükerreme ve Mescid-i Haram’a yürüme mesafeli 14 günlük tur 2 kişilik odada 7 bin 50 Suudi Arabistan Riyali (SAR) olacak. Servisli 15 günlük tur ise 2 kişilik odada 4 bin 650 SAR olarak belirlendi. Şevval umre turlarında Mekke-i Mükerreme ve Mescid-i Haram’a yürüme mesafeli 15 günlük turu tercih edenler 2 kişilik odada 4 bin 450 olarak belirlendi.