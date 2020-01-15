Umre için kayıt zamanı Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ve şevval umre turları için kayıtlar başladı. Vatandaşlar yürüme mesafeli 14, 15 ve 30, servisli 15, 20, 30 ve 35 gün süreli turları seçebilecek. Ramazan umresi turları için kayıtlar 3 Nisan, şevval için ise 24 Nisan’da sona erecek.

Haber Merkezi 15 Ocak 2020, 04:00 Yeni Şafak