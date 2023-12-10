UNESCO listesinde 2. sırada Türkiye var

Eski konak yıllar önce yandı gitti. Ekmek karneli zor günler çoktan bitti. Abdi ve Hakkı Beyler rahmetlik oldu. Bir tek bu fincan kaldı yüzyıllık sevdalarla. Bir gün senin olacak birikmiş anılarıyla. Düşüp kırılsa bile topla tamir et oğlum. Kahve yaşın gelecek bu fincanı iyi sakla. Ah! Ne çok şey anlatıyor şu dizeler...